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400 коров спасли во время пожара на ферме в Жлобинском районе

24.07.2019 13:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Во время пожара на ферме в Жлобинском районе удалось спасти 400 коров. Эту информацию сообщает Гомельское ОУМЧС.

400 коров спасли во время пожара на ферме в Жлобинском районе
Фото: МЧС

Возгорание произошло в момент вечерней дойки коров. Сотрудникам фермы удалось эвакуировать животных из горящего здания. К приезду спасателей огонь охватил крышу постройки. Пожар был оперативно ликвидирован.

400 коров спасли во время пожара на ферме в Жлобинском районе
Фото: МЧС

Сообщается, что никто не пострадал. Огонь повредил кровлю, перекрытия и доильные установки. Причину возникновения пожара выясняют специалисты.

Весной горела ферма в Кореличском районе, во время пожара погибли 34 теленка (читать дальше).

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Новости Беларуси. Во время пожара на ферме в Жлобинском районе удалось спасти 400 коров. Эту информацию сообщает Гомельское ОУМЧС. Фото: МЧС Возгорание произошло в...
 
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