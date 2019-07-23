Получают много денег и не любят общаться: развеиваем мифы про айтишников

Источник материала: Tut.by

Ресурс РАБОТА.TUT.BY провел опрос среди IT-специалистов и собрал статистику, чтобы развеять некоторые мифы об айтишниках. Рассказываем, что их бесит в жизни и работе, и довольны ли они своими заработками.



Кадр из сериала «Кремниевая долина». Изображение: КиноПоиск

Какие стереотипы были опровергнуты?

Выяснилось, что:

Программисты в большинстве своем любят общаться (79,19%).





И умеют отдыхать без компьютера (75,64%).





Не все айтишники хакеры. К 79,60% опрошенных можете не подходить с просьбой взломать что-либо.





Оказывается, что и с математикой не обязательно быть на «ты».





Чтобы «войти в IT», дорогой компьютер не нужен.





44,91% IT-респондентов признали, что на столе у них «черт голову сломит».





85,41% не обрадуются, получив в подарок свитер, чехол для очков или шампунь для бороды.





74,02% считает, что большие заработки айтишников — это миф.





Что айтишникам не нравится в их работе?

Чаще всего опрашиваемые отмечали, что их раздражает фраза «тыжпрограммист».

Последствия для здоровья не дают покоя 36,59% опрошенным айтишникам. Рутина угнетает 32,23%.

А еще почти каждого десятого опрошенного программиста бесят англицизмы.





А еще согласно данным опроса программистам важнее — интересный ли проект, а не известная ли компания.





А теперь немного статистики

Конечно, в ИТ-бизнесе есть девушки. И более половины IT-сферы приходится на людей в возрасте 21−30 лет.





Больше всего белорусских айтишников проживает в Минске. На втором и третьем месте Гомельская и Могилевская области — 7,73% и 5,73%, соответственно.





20,33% опрошенных специалистов работают в IT уже более 10 лет, но большую часть все равно составляют люди с опытом в IT 1−2 года.





Около половины айтишников прекрасно справляются со своей работой и без профильного образования. Большинство тех, кто является ИТ-специалистом по образованию, окончили БГУИР.





В почете у белорусских программистов Java и JS. Хотя .Net/C# и PHP тоже не отстают. Пару респондентов отметили, что их главная технология — «мозг».





Почти половина опрошенных IT-специалистов пришли в эту сферу по зову души. Лишь 30,1% сказали, что выбрали эту работу ради денег.





36,74% специалистов довольны получаемой суммой, 54,26% ответили на этот вопрос «не совсем», а 9,0% — «вообще не доволен». И 17,49% задумываются о том, чтобы сменить область деятельности.



