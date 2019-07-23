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Получают много денег и не любят общаться: развеиваем мифы про айтишников

24.07.2019 14:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ресурс РАБОТА.TUT.BY провел опрос среди IT-специалистов и собрал статистику, чтобы развеять некоторые мифы об айтишниках. Рассказываем, что их бесит в жизни и работе, и довольны ли они своими заработками.


Кадр из сериала «Кремниевая долина». Изображение: КиноПоиск

Какие стереотипы были опровергнуты?

Выяснилось, что:

  • Программисты в большинстве своем любят общаться (79,19%).


  • И умеют отдыхать без компьютера (75,64%).


  • Не все айтишники хакеры. К 79,60% опрошенных можете не подходить с просьбой взломать что-либо.


  • Оказывается, что и с математикой не обязательно быть на «ты».


  • Чтобы «войти в IT», дорогой компьютер не нужен.


  • 44,91% IT-респондентов признали, что на столе у них «черт голову сломит».


  • 85,41% не обрадуются, получив в подарок свитер, чехол для очков или шампунь для бороды.


  • 74,02% считает, что большие заработки айтишников — это миф.


Что айтишникам не нравится в их работе?

Чаще всего опрашиваемые отмечали, что их раздражает фраза «тыжпрограммист».

Последствия для здоровья не дают покоя 36,59% опрошенным айтишникам. Рутина угнетает 32,23%.

А еще почти каждого десятого опрошенного программиста бесят англицизмы.


А еще согласно данным опроса программистам важнее — интересный ли проект, а не известная ли компания.


А теперь немного статистики

Конечно, в ИТ-бизнесе есть девушки. И более половины IT-сферы приходится на людей в возрасте 21−30 лет.


Больше всего белорусских айтишников проживает в Минске. На втором и третьем месте Гомельская и Могилевская области — 7,73% и 5,73%, соответственно.


20,33% опрошенных специалистов работают в IT уже более 10 лет, но большую часть все равно составляют люди с опытом в IT 1−2 года.


Около половины айтишников прекрасно справляются со своей работой и без профильного образования. Большинство тех, кто является ИТ-специалистом по образованию, окончили БГУИР.


В почете у белорусских программистов Java и JS. Хотя .Net/C# и PHP тоже не отстают. Пару респондентов отметили, что их главная технология — «мозг».


Почти половина опрошенных IT-специалистов пришли в эту сферу по зову души. Лишь 30,1% сказали, что выбрали эту работу ради денег.

 


36,74% специалистов довольны получаемой суммой, 54,26% ответили на этот вопрос «не совсем», а 9,0% — «вообще не доволен». И 17,49% задумываются о том, чтобы сменить область деятельности.


 
Теги: Минск
 
 
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РАБОТА.TUT.BY провел опрос среди IT-специалистов и собрал статистику, чтобы развеять некоторые мифы об айтишниках.
 
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