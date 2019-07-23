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Получают много денег и не любят общаться: развеиваем мифы про айтишников
Источник материала: Tut.by
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Какие стереотипы были опровергнуты?
Выяснилось, что:
Что айтишникам не нравится в их работе?
Чаще всего опрашиваемые отмечали, что их раздражает фраза «тыжпрограммист».
Последствия для здоровья не дают покоя 36,59% опрошенным айтишникам. Рутина угнетает 32,23%.
А еще почти каждого десятого опрошенного программиста бесят англицизмы.
А еще согласно данным опроса программистам важнее — интересный ли проект, а не известная ли компания.
А теперь немного статистики
Конечно, в ИТ-бизнесе есть девушки. И более половины IT-сферы приходится на людей в возрасте 21−30 лет.
Больше всего белорусских айтишников проживает в Минске. На втором и третьем месте Гомельская и Могилевская области — 7,73% и 5,73%, соответственно.
20,33% опрошенных специалистов работают в IT уже более 10 лет, но большую часть все равно составляют люди с опытом в IT 1−2 года.
Около половины айтишников прекрасно справляются со своей работой и без профильного образования. Большинство тех, кто является ИТ-специалистом по образованию, окончили БГУИР.
В почете у белорусских программистов Java и JS. Хотя .Net/C# и PHP тоже не отстают. Пару респондентов отметили, что их главная технология — «мозг».
Почти половина опрошенных IT-специалистов пришли в эту сферу по зову души. Лишь 30,1% сказали, что выбрали эту работу ради денег.
36,74% специалистов довольны получаемой суммой, 54,26% ответили на этот вопрос «не совсем», а 9,0% — «вообще не доволен». И 17,49% задумываются о том, чтобы сменить область деятельности.
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РАБОТА.TUT.BY провел опрос среди IT-специалистов и собрал статистику, чтобы развеять некоторые мифы об айтишниках.
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