Ядовитые насекомые, грибы и ягоды. Какие опасности подстерегают нас летом

Источник материала: Полымя

Лето – пора, когда все спешат распрощаться с душным городом и отправиться на прогулку в лес или дружной компанией на пикник. Куда лучше наслаждаться солнышком на свежем воздухе, чем изнывать от жары среди кирпичных домов и шумных автомобилей. Но отдых на природе при несоблюдении элементарных правил безопасности может закончиться весьма неудачно. Именно поэтому важно знать, как вести себя, чтобы избежать экстремальных ситуаций.

Первое, чего стоит опасаться – ядовитые насекомые. Укусы пчел, шмелей ос и шершней – неприятность довольно распространенная. И если жизни это, как правило, не угрожает, за исключением случаев, связанных с индивидуальной гиперчувствительностью к яду, то болезненных ощущений доставляет немало. Нападая на человека, эти насекомые вонзают в кожу острое жало, через которое впрыскивают яд. Именно он и вызывает жжение и последующий отек.

Таким образом, в первую очередь жало, если оно осталось в месте укуса, необходимо удалить. И сделать это по возможности пинцетом, так как выдавливание пальцами может привести к распространению яда. Затем приложить марлевую салфетку или ватный тампон, смоченный раствором перекиси водорода, марганцовки, нашатырным спиртом или водой с солью (чайная ложка на стакан). Уменьшить боль также помогает холод. Рекомендуется дать пострадавшему обильное питье. При появлении тяжелой аллергической реакции, которая может сопровождаться тошнотой, покраснением кожи, учащенным сердцебиением, сильным отеком, повышением температуры тела и общей слабостью, следует немедленно обратиться к врачу. И, при ее наличии, принять таблетку антигистаминного средства (тавегил, супрастин, диазолин).

Кроме жалящих насекомых за городом можно встретить ещё и змей. В Беларуси их существует только три вида, из которых по-настоящему опасен только один – гадюка. Ее отличительный признак – характерный зигзагообразный узор на спине. Обитает эта представительница пресмыкающихся в основном в смешанных лесах, на полянах, болотах, по берегам рек, озер и ручьев, в густых зарослях. И если уж вы отправляетесь в такие места, где рискуете увидеть гадюку, наденьте соответствующую одежду и обувь: высокие резиновые сапоги, плотные не обтягивающие тело брюки и др. Помните, что змея, если ее не потревожить, никогда не нападет первой, поэтому, заметив гадюку, замрите и дайте ей уползти. Если же она приняла угрожающую позу, немедленно отступите назад и не делайте резких движений. Защищаясь, не выставляйте руки вперед и не поворачивайтесь к ней спиной. Палку, если она у вас есть, держите перед собой по направлению к змее.

В том случае, если гадюка все же укусила вас или кого-то из находящихся рядом, необходимо как можно быстрее обратиться к врачу. Но для этого, естественно, требуется определенное время, а вот помощь надо оказывать незамедлительно. Чаще всего змеи кусают за руку или ногу, поэтому первым делом следует обездвижить пораженную конечность, чтобы замедлить воздействие яда. Для этого также можно использовать холод, так как он уменьшает циркуляцию крови. Накройте место укуса чистой марлевой салфеткой и при возможности промойте ранку марганцовкой, перекисью водорода, настойкой йода или спиртом. Обеспечьте обильное питье, но учтите, что употребление кофе и алкоголя противопоказано!

Еще один фактор риска – это ядовитые растения. Страдают от них чаще всего дети, так как не знают, какие из видов представляют опасность, однако бывают случаи отравления и у взрослых. Некоторые ядовитые растения встречаются крайне редко, а другие видеть настолько привычно, что о вреде, который они могут нанести, мы даже не догадываемся или попросту забываем. В данной ситуации врага лучше знать в лицо, поэтому постарайтесь изучить опасные виды сами и покажите их детям. Наиболее распространенные «вредители» — волчье лыко, вороний глаз, дурман, пижма, белена, молочай, бузина, ландыш, мак, борщевик, лютик (куриная слепота).

Одни растения вызывают отравление, попадая в пищеварительный тракт, а другие опасны даже при соприкосновении с кожей или слизистой оболочкой. При таком контактном воздействии нужно смыть ядовитое вещество с пораженного участка водой, наложить стерильную повязку и обратиться в медицинское учреждение. Если же произошло отравление, то необходимо промыть желудок водой или слабым раствором марганцовки, принять несколько таблеток активированного угля и пить как можно больше жидкости. Если же заметных улучшений после подобных действий не наблюдается, необходима срочная госпитализация.

Не стоит забывать и о несъедобных грибах, употребление которых может вызвать не только некоторые расстройства в организме, но и привести к летальному исходу. К ним относятся: мухоморы, бледные поганки, мелкие виды зонтиков, строчки, паутинники, волоконницы, белые говорушки и др. Чтобы «тихая охота» прошла без последствий, соблюдайте следующие рекомендации: не собирайте грибы вблизи промышленных предприятий, свалок, полей, обработанных химикатами, железнодорожных путей и автодорог, под высоковольтными линиями, в черте города. Обходите стороной также «экземпляры» с неприятным запахом, имеющие у основания оболочку («юбочку») или клубневидное утолщение; старые, червивые, объеденные или впитавшие воду после долгих дождей и покрывшиеся плесенью; виды, появившиеся после длительной жары или первых заморозков. Что касается отравлений грибами, то здесь первую помощь оказывать нужно, как и в случаях с ядовитыми растениями.

Результаты взаимодействия человека с окружающей средой всегда непредсказуемы. И для того, чтобы ядовитые насекомые, животные или растения в прямом смысле этого слова не отравили летние дни, следует предвидеть некоторые опасные ситуации и стараться в них не попадать, помнить основные правила поведения на природе и следовать вышеприведенным советам! Отличного Вам настроения и безопасного отдыха!

Вороний глаз – травянистое растение с характерной розеткой из четырех листьев и желто-зеленым цветком в центре, который позднее сменяется крупной сизо-черной ягодой. Растет преимущественно в лиственных и смешанных лесах, реже — в хвойных. Хотя яд содержится во всех органах растения, наибольшую опасность представляет ягода, которая действует на сердце.

Волчник обыкновенный (волчье лыко) — невысокий мелковетвистый лесной кустарник с ярко-красными ягодами. Это растение предпочитает тенистые места и почвы, богатые питательными веществами, произрастает на лесных опушках, в пойменных лесах, по берегам ручьев и в живых изгородях. Особенно ядовиты кора и плоды. Попадание на кожу и слизистую оболочку ягодного сока вызывает воспаление, красноту, отек, даже пузыри и язвы.

Белена черная – травянистое растение с большими выемчатыми листьями и крупными грязно-желтыми с фиолетовыми прожилками цветками. Обычно этот сорняк растет на пустырях, обочинах полей, огородов, склонах оврагов, у дорог и в садах. Ядовиты все органы, особенно маслянистые семена, обладающие приятным вкусом. Яд белены обладает сильным психотропным действием. Главные симптомы отравления – возбуждение, галлюцинации, расширение зрачков, затрудненное дыхание и учащенное сердцебиение, синюшность кожи, жажда, потеря сознания. В особо тяжелых случаях наступает смерть. Происходит это, как правило, из-за блокировки работы дыхательного центра, расположенного в головном мозге, и сосудистой недостаточности.

Ландыш — наиболее опасны привлекательные ярко-оранжевые ягоды, которые нередко съедают дети. Яд ландыша, прежде всего, воздействует на сердечную деятельность. В особо больших дозах он способен вызвать остановку сердца.

Лютик ядовитый – растение с характерно вырезанными листьями и мелкими ярко-желтыми цветками. Встретить лютик можно на сырых лугах, полянах лесов, среди кустарников, по межам и дорогам. Сок листьев, соприкасающийся с кожей и слизистыми оболочками, нередко приводит к ожогам. Лютик часто называют «куриной слепотой» из-за временной потери зрения при попадании сока в глаза. Если яд оказывается в пищеварительном тракте, возможны нервные расстройства, судороги и потеря сознания.

Борщевик – высокое растение с мощным полым стеблем, крупными рассеченными листьями и гигантскими соцветиями. Растет борщевик по опушкам лесов, по берегам рек и ручьев, среди кустарников, у обочин дорог и шоссе. Особенно ядовит он на стадии цветения и плодоношения. При попадании сока на кожу начинается воспаление, которое напоминает сильный солнечный ожог. В более тяжелых случаях наблюдается озноб, головокружение и головная боль, повышение температуры, на коже могут образовываться глубокие язвы.