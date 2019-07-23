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Пинск затронет твои самые вкусные фантазии

24.07.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Пинск – негласная столица белорусского Полесья, расположенная на слиянии двух прекрасных рек, Пины и Припяти. Очевидно, что это с любовью приготовленный город. Город со светлыми мощёными улочками, которые пересекают водный путь каменными мостами. Город-услада для требовательного, понимающего кулинарные секреты сердца. Пинск затронет твои самые вкусные фантазии.

 
 
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> Пинск – негласная столица белорусского Полесья, расположенная на слиянии двух прекрасных рек, Пины и Припяти. Очевидно, что это с любовью приготовленный город....
 
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