Минтруда - про дистанционную работу, «декрет» для отцов и другие нюансы в Трудовом кодексе

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 23 июля подписал закон об изменениях в Трудовой кодекс. Над ними работали Минтруда, профсоюзы, объединения нанимателей и депутаты, а правкам подверглись более 200 статей. Появились и новые — например, касающиеся тех, кто работает по контракту. Документ вступит в силу через полгода после официального опубликования — в январе 2020 года. В Минтруда рассказали про некоторые нюансы в изменениях в Трудовой кодекс.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Работнику повысят компенсацию, если он уходит из-за сокращения рабочего времени

По нынешнему закону, если работник расторгает контракт, потому что не согласен с изменением существенных условий труда, наниматель обязан выплатить ему двухнедельных заработок. В новой версии Трудового кодекса компенсация увеличилась для тех, кто уходит из-за сокращения рабочего времени.

— В последнее время изменения существенных условий труда очень часто касаются изменения режима рабочего времени. Человек работал полный рабочий день, а ему наниматель предлагает работать три часа в день, и при этом соответствующим образом меняется зарплата, — пояснил на пресс-конференции замминистра труда и соцзащиты Игорь Старовойтов. — Как правило, с таким изменением работник не соглашается. Мы рассматриваем это даже как какое-то скрытое сокращение. Поэтому было внесено предложение: если увольнение работника в связи с изменением существенных условий труда связано с изменением рабочего времени больше чем наполовину, то человек получает не двухнедельный заработок, а месячный. Мы рассчитываем на то, что будет повышена в этой части гарантия и наниматели, может, не активно будут пользоваться этой нормой.

Некоторые нормы в коллективном договоре будут распространяться только на членов профсоюзов

Сейчас, если на предприятии заключен коллективный договор, он распространяется на всех работников вне зависимости от того, вступили они в профсоюз или нет.

— На это профсоюзы немного обижаются, говорят о том, что они защищают прежде всего права работников — членов профсоюза, которые поддерживают профсоюз, платят взносы. Поэтому нужно какая-то разница между работниками, которые являются членами профсоюза и которые не являются. Полной идентичности не должно быть, тогда теряется смысл этой работы, — пояснил Игорь Старовойтов.

В итоге нормы коллективного договора решили разделить на два вида: основные, которые будут касаться всех работников (это рабочее время, время отдыха, трудовой распорядок, система оплаты труда и так далее), и дополнительные.

— О нормах, имеющих дополнительный характер, профсоюз получает возможность с нанимателем договориться, как они эти нормы будут применять в отношении работников, которые не являются членами профсоюза, — добавил Игорь Старовойтов.

Целая глава посвящена дистанционным работникам, но это не то же самое, что фрилансеры

Появление такой главы в министерстве объяснили веянием времени.

— Жизнь не стоит на месте. В нашей стране развитию цифровой экономики уделяется достаточно большое внимание, возможности осуществления работы с помощью средств связи, интернета, IT-технологий все увеличивается. По большому счету, количество людей, которые могут выполнять работу в том месте, где они сами находятся, не обязательно в помещении нанимателя, будет постоянно возрастать. Но при этом отношения между такими потенциальными работниками и потенциальными работодателями, конечно, отличаются достаточно разительно от классических представлений, — рассказал Игорь Старовойтов. — Работнику в этом отношении дано много самостоятельности, здесь элемент доверия между работником и нанимателем имеет очень большое значение. Но вместе с тем мы не должны терять людей из системы трудовых отношений. Если такой статьи не появилось бы, то мы бы признали, что большой сегмент рынка труда, который будет постоянно увеличиваться, фактически находился бы за рамками трудовых отношений и, может, даже в нелегальной занятости. Стороны просто не нашли бы возможности оформления своих отношений.

У дистанционного работника в контракте или трудовом договоре не будет прописано конкретное место работы. В остальном у него будут те же права и обязанности, что у обычных работников. При этом в ведомстве подчеркнули, что дистанционный работник — это не то же самое, что фрилансер.

— Фрилансер — это человек, который работает сам на себя, самозанятый, выполняет какую-то работу по заказу, заключив гражданско-правовой договор. По большому счету он никому не подчиняется, выдает результат своего труда и получает вознаграждение. Здесь мы ведем речь о тех людях, которые все-таки вступят в трудовые отношения. Это будут работники, на которых будут в большей степени распространяться нормы Трудового кодекса, — прокомментировал Игорь Старовойтов.

Отцам разрешат брать дополнительный отпуск при рождении ребенка. Мамы им воспользоваться не смогут

По новому Трудовому кодексу, в течение полугода после рождения ребенка его отец сможет взять дополнительный двухнедельный неоплачиваемый отпуск, чтобы провести время с семьей.

— Сейчас мы максимально уравниваем права женщин и мужчин в части воспитания детей. У нас и женщины и мужчины могут уходить в отпуск по уходу за ребенком, пользоваться гарантиями в этой части. Вместе с тем эта новая статья преследует несколько иной подход. Мы хотели создать возможность в один из самых сложных периодов, когда рождается ребенок, семье быть вместе. Когда мама уходит в отпуск по уходу за ребенком, папа в этот момент должен работать. Но в первые дни необходимо, чтобы родители были вместе. Это сплотит семью, возможно, как-то в дальнейшем будет сказываться на укреплении семьи, повышении рождаемости. Есть такой международный опыт, мы его изучали. Более 20 стран имеют отцовские отпуска, — рассказал Игорь Старовойтов.

Любопытно, что если в декретный отпуск решит пойти как раз папа, то мама взять такой «отцовский отпуск» уже не сможет.

— Пока он для отцов, потому что у нас все-таки традиционно женщина уходит в отпуск, и есть такой момент, что только женщина может уйти в отпуск по беременности и родам, — объяснил Игорь Старовойтов.

Мамам малолетних детей разрешат работать по ночам

Сейчас мамы детей до 14 лет не могут брать сверхурочные, работать ночью, в выходные и праздничные дни, ездить в служебные командировки. В новом Трудовом кодексе от этого правила отказались.

— Мамам много гарантий предоставлено. Но вы знаете, время меняется, некоторые гарантии уже начинают рассматриваться как ограничения, — пояснил Игорь Старовойтов. — В Европе эти нормы уже давно отменили, они рассматриваются уже не как польза, а как ограничение. Необходимо дать возможность человеку самому делать выбор. Если человек хочет работать и у него есть возможность независимо от того, что у него есть малолетний ребенок, то почему бы и нет? Но только с его согласия. (…) Мы понимаем, что если есть какие-то ограничения для работника, это может негативно влиять на его карьеру.