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В Минске Toyota влетела под стоящий грузовик
Источник материала: Tut.by
У автомобиля смята передняя часть, но водитель не пострадал. Об этом
Авария произошла 24 июля около 10.00. 22-летний водитель ехал по первой полосе по улице Радиальной со стороны Запорожской площади в направлении улицы Ваупшасова. Он не справился с управлением и буквально «влетел» под стоящий грузовой автомобиль Mercedes.
Водитель в салоне легкового автомобиля находился один, пострадавших нет.
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У автомобиля смята передняя часть, но водитель не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ.
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