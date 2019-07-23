В Минске Toyota влетела под стоящий грузовик

Источник материала: Tut.by

У автомобиля смята передняя часть, но водитель не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ.



Фото: ГАИ Минска

Авария произошла 24 июля около 10.00. 22-летний водитель ехал по первой полосе по улице Радиальной со стороны Запорожской площади в направлении улицы Ваупшасова. Он не справился с управлением и буквально «влетел» под стоящий грузовой автомобиль Mercedes.









Водитель в салоне легкового автомобиля находился один, пострадавших нет.