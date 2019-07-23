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Швейцарские арбитры рассудят футболистов БАТЭ и "Русенборга" в квалификации Лиги чемпионов

24.07.2019 14:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Футболисты БАТЭ проведут сегодня первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА. Встречу с норвежским "Русенборгом", которая начнется в 20.00 на поле "Борисов-Арены", будет судить бригада швейцарских арбитров во главе с рефери ФИФА Сандро Шерером.

Накануне сегодняшней игры главный тренер борисовчан Алексей Бага сообщил, что, несмотря на отсутствие нескольких травмированных игроков основного состава, его команда готова бороться за победу. 

Наставник также отметил, что восстановление основного голкипера Дениса Щербицкого затягивается и поэтому БАТЭ подписал контракт с опытным вратарем Сергеем Черником, который в 2016 году перебрался из Борисова во французский "Нанси". 


Ответный поединок с норвежским чемпионом состоится 31 июля в Тронхейме. В случае победы по сумме двух встреч над "Русенборгом" футболисты БАТЭ в третьем раунде сыграют с победителем пары "Марибор" (Словения) - АИК (Стокгольм, Швеция). 

Неудачник противостояния чемпионов Беларуси и Норвегии перейдет во второй по рангу континентальный турнир - Лигу Европы - и 3-м круге квалификации сыграет с клубом "Сараево" из Боснии и Герцеговины.
 
 
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Футболисты БАТЭ проведут сегодня первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА. Встречу с норвежским "Русенборгом",...
 
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