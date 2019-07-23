Россию предупредили об угрозе второго Чернобыля









Речь идет о предприятии «Усольехимпром», которое производит хлор и другие химвещества. По словам Радионовой, собственники выкачали из него все возможное и оставили на произвол судьбы. В частности, предприятию требуется демеркуризация из-за сильного загрязнения ртутью.





«В корпусах завода хранятся емкости с химически опасными веществами, часть из них находится под давлением. Что там — никто не знает. В скважины, из которых когда-то выбрали солевой раствор, закачали нефтеотходы. Рядом течет Ангара, и понятно, если такую скважину прорвет, река будет загрязнена. Фактически это территория экологической катастрофы. Нужно действовать уже сейчас, иначе мы получим такой „экологический Чернобыль“», - рассказала Радионова.







