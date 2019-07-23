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Белорусских мужчин хотят отправить к ... гинекологу. Зачем?

24.07.2019 13:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вопрос введения семейного предабортного консультирования рассматривают в Беларуси, сообщила журналистам начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращения граждан и юридических лиц Минздрава, член президиума Белорусского союза женщин Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.



 Минздрав работает над внесением изменений в закон о здравоохранении. В частности, планируется внести корректировки в ст.27, которая регламентирует вопросы искусственного прерывания беременности. 

"В обсуждении с нашими коллегами, прежде всего с Белорусской православной церковью, решили дополнить данную статью организацией семейного консультирования, - сказала Елена Богдан. - Конечно, в данном случае реально понимаем, что есть общественные организации, которые выступают за право женщины самой принимать решение о сохранении жизни ребенка и о количестве детей. Мы тоже с ними обязательно встретимся и, надеюсь, будем убедительными, донесем, почему все-таки решение должно приниматься не только будущей матерью, но и будущим отцом". 

На сегодня в законе закреплена норма о том, что в организациях здравоохранения должны быть созданы условия и обеспечено проведение предабортного психологического консультирования женщин, обратившихся за проведением искусственного прерывания беременности. Однако в Логойском районе, к примеру, все акушеры-гинекологи отказались от выполнения абортов. 

И все-таки в связи с новой инициативой Минздрава возникает вопрос. Почему мужчин решили спрашивать, если женщина хочет избавиться от ребенка, но их мнения не спрашивают, если женщина хочет ребенка родить, а мужчина к этому не готов или даже не знает о "сюрпризе"? Какое-то гендерное неравенство получается. 
 
 
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Вопрос введения семейного предабортного консультирования рассматривают в Беларуси, сообщила журналистам начальник главного управления организации медицинской...
 
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