Сбежал? Экс-президент Кыргызстана вылетел в Москву спецсамолетом с российской базы

Провожать его приехали несколько сотен сторонников, однако на территорию авиабазы их не пустили. Через ворота проехал только кортеж Атамбаева из пяти автомобилей.





На днях Атамбаев сообщил, что планирует вылететь в Москву, но о цели поездки и предстоящих встречах рассказывать не стал, заявив, что это конфиденциальная информация. В поездке его сопровождают несколько единомышленников, в том числе депутаты парламента.





Советница экс-президента Кундуз Жолдубаева, которая также находится на борту самолета, перед вылетом написала в фейсбуке, что встречи в Москве пройдут "на самом высоком уровне". По ее словам, спецборт авиакомпании "РусДжет" за Атамбаевым выслала принимающая сторона.





На прошлой неделе Атамбаева в третий раз вызвали на допрос в Главное следственное управление МВД как свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Но эту повестку, как и две предыдущие, экс-президент проигнорировал, заявив, что "даже в руки их брать не будет".





По закону после трех неявок на допрос правоохранительные органы имеют право принудительно привести свидетеля. При этом, как сообщил РИА Новости источник в МВД, никаких ограничений на вылет Атамбаева из страны нет.





В конце июня парламент Кыргызстана передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес бывшего президента, подготовленный специальной депутатской комиссией, после чего прокуратура выдала заключение о том, что Атамбаев может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению Батукаева, незаконной трансформации земель и к другим преступлениям.









Если суд признает его виновным, ему может грозить пожизненный срок.





Сам экс-президент назвал обвинения "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки.





Алмазбек Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. Это единственный всенародно избранный президент, добровольно передавший власть после выборов.





Вскоре после вступления в должность нового президента Сооронбая Жээнбекова против чиновников из команды Атамбаева стали возбуждать уголовные дела о коррупции. Под судом находятся два бывших премьер-министра, два экс-мэра Бишкека и несколько известных политиков. Все они неоднократно называли обвинения "политически мотивированными".