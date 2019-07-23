В Беларуси создан экспертный совет по переводу законодательства на белорусский язык

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В состав экспертного совета вошли представители Национальной академии наук Беларуси, Палаты представителей Национального собрания, Министерства юстиции, Министерства культуры, Национального центра правовой информации, Национального центра законодательства и правовых исследований, ведущих вузов страны и иных организаций, в том числе негосударственных.





В качестве первого законодательного акта, который в рамках деятельности совета будет переведен на белорусский язык, определен Кодекс о браке и семье. Также в текущем году рассматривается возможность перевода Избирательного кодекса и Гражданского кодекса.







