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"Умерший" президент Туркменистана позвонил узбекскому коллеге
Источник материала: Партизан
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, слухи о смерти которого появились в прессе несколько дней назад, поздравил с 62-летием своего коллегу, главу Узбекистана Шавката Мирзиеева. Информация об этом размещена на официальном сайте узбекского лидера.
«24 июля состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с Гурбангулы Бердымухамедовым. В начале беседы Бердымухамедов поздравил Мирзиеева с днем рождения. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки, международной и региональной политики», — отмечается в сообщении.
Таким образом, пресс-служба президента Узбекистана подтвердила, что Бердымухамедов жив, и еще раз опровергла ранее появившиеся в СМИ сообщения о его смерти.
В ночь на 20 июля в соцсетях появилось первое сообщение о смерти Бердымухамедова. Эту информацию подтвердил политолог Аслан Рубаев. Однако в самом Туркменистане заявили, что слухи о смерти Бердымухамедова — «это абсолютная ложь».
Гурбангулы Бердымухамедов возглавил Туркменистан в конце 2006 года после смерти "туркменбаши" Ниязова и трижды "выигрывал" президентские выборы с подавляющим перевесом.
Туркменистан считается одной из самых недемократических стран мира. Бердымухамедов носит неофициальные титулы «Лидер нации», «Аркадаг» (покровитель).
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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, слухи о смерти которого появились в прессе несколько дней назад, поздравил с 62-летием своего коллегу, главу...
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