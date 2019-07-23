"Умерший" президент Туркменистана позвонил узбекскому коллеге









«24 июля состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с Гурбангулы Бердымухамедовым. В начале беседы Бердымухамедов поздравил Мирзиеева с днем рождения. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки, международной и региональной политики», — отмечается в сообщении.





Таким образом, пресс-служба президента Узбекистана подтвердила, что Бердымухамедов жив, и еще раз опровергла ранее появившиеся в СМИ сообщения о его смерти.





В ночь на 20 июля в соцсетях появилось первое сообщение о смерти Бердымухамедова. Эту информацию подтвердил политолог Аслан Рубаев. Однако в самом Туркменистане заявили, что слухи о смерти Бердымухамедова — «это абсолютная ложь».









Гурбангулы Бердымухамедов возглавил Туркменистан в конце 2006 года после смерти "туркменбаши" Ниязова и трижды "выигрывал" президентские выборы с подавляющим перевесом.





Туркменистан считается одной из самых недемократических стран мира. Бердымухамедов носит неофициальные титулы «Лидер нации», «Аркадаг» (покровитель).