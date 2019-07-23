Почему нового премьера Британии ждет неминуемый провал









Он обещает сделать это, даже если не удастся договориться с Брюсселем о новых условиях выхода, которые удовлетворили бы правительство и парламент. Джонсон демонстрирует готовность к "жесткому брекситу", то есть выходу из ЕС без соглашения.





Но нового премьера в этом случае, предсказывает большинство британских политических комментаторов, ждут жестокий и быстрый политический разгром и примерно такое же унижение, какое пережила Тереза Мэй.





Само появление Бориса Джонсона на посту премьера и его жесткая позиция в отношении ЕС увеличат и консолидируют неформальную группу его противников во фракции консерваторов в Палате общин.





И эта группа, выступающая против "жесткого брексита", в сотрудничестве с оппозицией сможет торпедировать любые начинания Джонсона.





Простая арифметика

Любые подобные прогнозы строятся на довольной зыбкой почве: развитие событий будет зависеть от индивидуальных решений каждого из 650 депутатов Палаты общин, а также поведения Евросоюза.





Но если свести прогнозирование к простой арифметике, она показывает, что у Джонсона нет шансов выполнить свои громкие обещания.





Он построил свою кампанию на обещании быстро заключить с ЕС новое соглашение о выходе вместо отвергнутого Палатой общин, а если этого не получится, то вывести страну из ЕС 31 октября, по окончании срока действия нынешней отсрочки, решительно порвав с ЕС.





Но лидеры Евросоюза уже бессчетное число раз повторили, что не намерены переписывать проект соглашения о выходе.





Что касается Палаты общин, то в ней у Консервативной партии вместе с союзниками из североирландской Демократической юнионистской партии есть лишь крохотное большинство - 323 из 639 голосующих депутатов.





Но в вопросе о "брексите" это большинство - фикция. Его просто нет.









Расклад сил - безрадостный для Джонсона

По подсчетам Русской службы Би-би-си, минимум 25 депутатов-тори будут голосовать против Джонсона, если он и вправду попытается повести дело к жесткому разрыву с Евросоюзом.





Это депутаты и члены правительства (в Британии они тоже остаются депутатами), которые либо уже голосовали этой весной против выхода без соглашения, либо делали соответствующие заявления.





При этом переезд Бориса Джонсона на Даунинг-стрит автоматически увеличит эту группу и сделает ее более авторитетной по составу, поскольку приведет к исходу из правительства политиков, настроенных против разрыва с ЕС.





Часть из них голосовала за предложения Терезы Мэй, поскольку, во-первых, считала нужным подчиняться правительственно-партийной дисциплине, а во-вторых, проект соглашения о выходе из ЕС с долгим переходным периодом был для них приемлемым компромиссом.





Но Джонсона они поддерживать не намерены, о чем говорят открыто.





Среди этих политиков - неформальный лидер еврофилов в Консервативной партии, министр финансов Филип Хэммонд, министр юстиции Дэвид Гок, министр международного развития Рори Стюарт, министр бизнеса Грег Кларк.





В понедельник подал в отставку критик Джонсона, один из авторитетнейших политиков в партии, заместитель министра иностранных дел сэр Алан Данкан.





"Меня очень беспокоит, что его несет без руля и ветрил, все у него без плана, по наитию, на живую нитку, - сказал Би-би-си Алан Данкан, который до лета прошлого года был заместителем Джонсона-министра иностранных дел. - Я не питаю к нему никакой личной вражды. Я просто думаю, что он вляпается в правительственный кризис".





Во вторник в отставку подала министр образования Энн Милтон.





По оценкам аналитиков, к уже заявившим об уходе почти наверняка присоединятся глава аппарата Мэй в ранге министра Дэвид Лидингтон и другие члены правительства разного уровня, число которых пока не поддается подсчету.





На прошлой неделе Палата общин уже предприняла один законодательный маневр, цель которого - лишить премьер-министра возможности приостановить работу парламента в промежуток между 9 октября и 18 декабря, чтобы он не помешал решительному выводу страны из ЕС.





При этом 36 тори проигнорировали нормы партийной дисциплины: 17 из них голосовали за эту поправку, 19 воздержались.





В оппозиции, во фракции лейбористов, есть сторонники "брексита" любой ценой, которые готовы поддержать Джонсона - но их меньше десятка, и эта гирька слишком мала, чтобы уравновесить мятежников-тори.





Все остальные лейбористы, как и депутаты от четырех малых оппозиционных партий, как минимум - против выхода из ЕС без соглашения, а как максимум - за отмену "брексита" посредством второго референдума.





Перспектива досрочных выборов

Вместе с оппозицией эти депутаты-консерваторы могут не только сковать Джонсона по рукам и ногам, но и - в крайнем случае - отправить его в отставку. Лейбористы не исключают, что внесут предложение о вотуме недоверия премьеру-Джонсону, причем, возможно, в самое ближайшее время.





"У него, возможно, не останется другого выхода, кроме как объявить досрочные выборы, хотя он и говорил, что не будет обращаться к стране, пока не осуществит "брексит", - рассуждает рупор консерваторов-евроскептиков газета Daily Telegraph.





Между тем победа на внеочередных выборах консерваторам ни во главе с Джонсоном, ни без него совершенно не гарантирована.





По данным опросов, которые в июле проводили ведущие социологические компании YouGov, Comres и Opinium, Консервативная партия сейчас собрала бы 23-25%, и по некоторым из этих опросов уступает лейбористам, а в затылок им дышит новая Партия брексита.





Сам Джонсон по ходу предвыборной кампании говорил, что внеочередные выборы уничтожат Консервативную партию, если провести их до выхода из ЕС.





Впрочем, в британской системе выборов рейтинги не транслируются напрямую в долю мест в парламенте.





Если противники Джонсона в парламенте не атакуют его немедленно после назначения, то борьба развернется в полную силу в начале осени.





25 июля Палата общин уходит на каникулы, которые продлятся до 3 сентября.