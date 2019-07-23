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Куда нести деньги: топ-10 вкладов в белорусских рублях за июль 2019
Источник материала: Myfin
В рейтинг мы включили только самые популярные
Для примера, будем рассчитывать ожидаемый доход с вклада в 10000 белорусских рублей. При этом, для максимизации прибыли, исходим из расчета, что ежемесячно начисляемые проценты капитализируются (т.е. добавляются к сумме вклада).
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Myfin собрал десятку (но получилось больше) самых выгодных предложений банков по вкладам в белорусских рублях в июле 2019
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