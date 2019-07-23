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Куда нести деньги: топ-10 вкладов в белорусских рублях за июль 2019

24.07.2019 13:39 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Куда нести деньги: топ-10 вкладов в белорусских рублях за июль 2019
фото: Myfin.by

В рейтинг мы включили только самые популярные вклады в белорусских рублях сроком на 13 месяцев или 395 дней. Выбирают их по нескольким очевидным причинам: во-первых, проценты с вкладов сроком более 12 месяцев не облагаются подоходным налогом, а во-вторых, процентные ставки по таким вкладам также одни из самых высоких. Важное следствие – все эти вклады безотзывные. Другими словами, основную сумму без потери процентов и согласования с банком снять со счета раньше окончания срока вклада не получится.  

Для примера, будем рассчитывать ожидаемый доход с вклада в 10000 белорусских рублей. При этом, для максимизации прибыли, исходим из расчета, что ежемесячно начисляемые проценты капитализируются (т.е. добавляются к сумме вклада).

 
 
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Myfin собрал десятку (но получилось больше) самых выгодных предложений банков по вкладам в белорусских рублях в июле 2019
 
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