Куда нести деньги: топ-10 вкладов в белорусских рублях за июль 2019

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В рейтинг мы включили только самые популярные вклады в белорусских рублях сроком на 13 месяцев или 395 дней. Выбирают их по нескольким очевидным причинам: во-первых, проценты с вкладов сроком более 12 месяцев не облагаются подоходным налогом, а во-вторых, процентные ставки по таким вкладам также одни из самых высоких. Важное следствие – все эти вклады безотзывные . Другими словами, основную сумму без потери процентов и согласования с банком снять со счета раньше окончания срока вклада не получится.

Для примера, будем рассчитывать ожидаемый доход с вклада в 10000 белорусских рублей. При этом, для максимизации прибыли, исходим из расчета, что ежемесячно начисляемые проценты капитализируются (т.е. добавляются к сумме вклада).