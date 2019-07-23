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Швейцарские банки начали сами платить клиентам, которые берут кредит
Источник материала: Myfin
Как сообщает Bloomberg, некоторые банки Швейцарии начали выдавать кредиты по отрицательной ставке институциональным заемщикам (это в основном крупные нефинансовые корпорации, финансовые компании и другие юрлица). В частности, это касается таких банков, как Zuger Kantonalbank и Grisons cantonal bank (GKB).
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Швейцарские банки начали выдавать кредиты под отрицательный процент
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