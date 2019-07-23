Вы просили рассказать. Строго по медицинским показаниям

Источник материала: Радзiма

В редакцию обратилась жительница районного центра Р. В. Михеева и рассказала, что недавно она была на приеме в нашей поликлинике, попросила врача назначить анализы крови на железо и витамин В12, но ей сказали, что нет такой возможности, почему — не объяснили, на просьбу дать направление в другое медучреждение, чтобы там можно было сдать эти анализы, тоже отказали. Ответ на свой вопрос: почему в нашей больнице не делают данные анализы? — читательница просит напечатать на страницах районной газеты, по ее мнению, узнать эту информацию будет интересно и другим жителям района.

Мы тоже считаем, что такая информация может быть полезна многим, поэтому за ответом и разъяснением направились в районную поликлинику. Первое, на что обратил внимание ее заведующий Андрей Дедюля в разговоре с корреспондентом, то, что все анализы назначаются строго по медицинским показаниям, их определяет врач на основании «Протоколов обследования и лечения», утвержденных Министерством здравоохранения Республики Беларусь. Если медпоказаний для того или иного исследования нет, оно не может быть назначено. По желанию пациента ему могут назначить это исследование, но на платной основе — в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 182 от 10.02.2009 «Об оказании платных услуг государственными учреждениями здравоохранения» с изменениями и дополнениями. Что касается анализа крови на витамин В12, то выполнение этого исследования на районном уровне не предусмотрено упомянутыми «Протоколами обследования и лечения». Проще говоря, это не районный уровень обследования и лечения. Такой анализ выполняется только в медучреждениях республиканского уровня, направлять туда могут областные учреждения здравоохранения после проведения необходимых обследований на районном и областном уровнях при наличии медпоказаний.

Анализ на определение сывороточного железа клинико-диагностической лабораторией Глусской районной больницы выполняется, но, как и прочие исследования, — по назначению врача при наличии медицинских показаний либо, как сказано выше, — по желанию пациента — на платной основе.

Мы поинтересовались у Андрея Дедюли, почему же проведение анализов так строго регламентируется различными законодательными актами? Ведь, казалось бы, это минутное дело? Минутное дело, скажем, сдать кровь, это для пациента, объяснил Андрей Николаевич, но для медучреждения это далеко не минутное дело и совсем небесплатное: и реактивы, и работа специалистов, оборудования и всей лаборатории стоит денег, государственных денег, поэтому государством регламентируется и проверяется — обоснованно ли делаются все эти исследования. «Отсюда вывод: если это необходимо для постановки или уточнения диагноза, лабораторное исследование проводится, если нет такой необходимости — мы не проводим исследование, мы по закону не имеем на это права», — заключил заведующий поликлиникой.