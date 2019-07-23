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Медали для летней Олимпиады сделают из смартфонов и планшетов
Источник материала: Tut.by
Организаторы летних Олимпийских игр в Токио 2020 года представили дизайн медалей, которые частично сделают из бывших в употреблении электронных устройств. Об этом
На каждой из медалей изображена эмблема Олимпиады в Токио с традиционным японским узором «итимацу», а на обратной стороне — древнегреческая богиня Ника. Автором дизайна медалей стал японец Дзюнъити Каваниси.
Вес каждой из наград составляет порядка 550 граммов. Для переработки собрали более 78 тонн устройств, среди которых 6,2 миллиона мобильных телефонов, а также фотоаппараты, консоли и ноутбуки. К 31 марта организаторы
8 февраля организаторы летней Олимпиады 2020 года
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Для переработки собрали более 78 тонн устройств, среди которых 6,2 миллиона мобильных телефонов, а также фотоаппараты, консоли и ноутбуки.
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