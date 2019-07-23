Медали для летней Олимпиады сделают из смартфонов и планшетов

Источник материала: Tut.by

Организаторы летних Олимпийских игр в Токио 2020 года представили дизайн медалей, которые частично сделают из бывших в употреблении электронных устройств. Об этом сообщается на сайте олимпиады, пишет TJournal.



Снимок с официального сайта летней олимпиады в Токио

На каждой из медалей изображена эмблема Олимпиады в Токио с традиционным японским узором «итимацу», а на обратной стороне — древнегреческая богиня Ника. Автором дизайна медалей стал японец Дзюнъити Каваниси.

Вес каждой из наград составляет порядка 550 граммов. Для переработки собрали более 78 тонн устройств, среди которых 6,2 миллиона мобильных телефонов, а также фотоаппараты, консоли и ноутбуки. К 31 марта организаторы собрали необходимое количество металлов — 30 килограмм золота, 4,1 тонны серебра и 2,7 тонны бронзы.

8 февраля организаторы летней Олимпиады 2020 года рассказали , что к концу марта 2019 года планируют собрать необходимое количество гаджетов для переработки в медали. Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа.