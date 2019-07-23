Белорусские «Три тенора» и абсолютная премьера: что ожидает минчан на втором концерте фестиваля «Классика у Ратуши с velcom | A1»

Музыкальный фестиваль «Классика у Ратуши с velcom | A1» продолжается в Минске. Второй из шести запланированных в столице концертов состоится 27 июля – на площади Свободы классику мирового вокала исполнят «Три тенора» в сопровождении Национального академического народного оркестра Республики Беларусь имени Иосифа Жиновича.

В этом году «Классика у Ратуши с velcom | A1» проводится в пятый раз, но впервые – сразу в пяти городах Беларуси. Музыкальные вечера уже состоялись на улицах Витебска, Гомеля, Гродно и еще пройдут в Бресте. А 20 июля с выступления Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь началась минская серия классических суббот.

Второй концерт фестиваля в Минске начнется в субботу 27 июля на площади Свободы в 20:30. Слушателей ждет встреча с проектом «Три тенора» в составе Владимира Куксенкова, Ивана Березина и Сергея Подовалова. Пожалуй, ни один другой тип певческого голоса не может похвастаться таким разнообразием репертуара, как тенор, – и уже совсем скоро в этом смогут убедиться все, кто придет на очередной концерт «Классики у Ратуши с velcom | A1». В сопровождении Национального академического народного оркестра Республики Беларусь имени Иосифа Жиновича под управлением народного артиста Беларуси, профессора Михаила Козинца трио солистов исполнит арии из известных опер («Кармен», «Риголетто»), а также народные испанские («Гранада»), неаполитанские (O sole mio, «Санта Лючия»), белорусские («Вяне рута»), украинские («Ніч яка місячна»), русские песни («Коробейники»).

В этом году отмечается 75-летие освобождения Беларуси. Именно поэтому в программе концерта появится отдельный блок, посвященный теме прошедшей войны. В его рамках слушателям «Классики у Ратуши с velcom | A1» будет представлена премьера: композитор и аранжировщик оркестра, Заслуженный артист Республики Беларусь Александр Кремко написал фантазию на темы военных песен Игоря Лученка, которую впервые исполнят для зрителей именно 27 июля.

Вечера классики в столице, которые неизменно проходят при поддержке компании velcom | A1 и Мингорисполкома, продлятся до 31 августа. Впереди зрителей ожидают выступления музыкальной капеллы «Сонорус», эстонского духового оркестра «Саксон», Государственного камерного оркестра Республики Беларусь и Президентского оркестра Республики Беларусь.

Вход на все концерты фестиваля «Классика у Ратуши с velcom | A1» традиционно свободный. Посмотреть каждый из минских концертов также можно в прямом эфире или в записи: velcom | A1 организует трансляции с площади Свободы, которые будут доступны с помощью видеосервиса VOKA – бесплатно на любом устройстве и в сети любого оператора связи.