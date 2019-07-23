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Как правильно печь «бабушкин» хлеб

24.07.2019 15:17 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Домашний хлеб – это ответ ЗОЖ на добавки, красители, вредности, ГМО, которые используют сегодня производители. Тот, кто хочет долго и здорово жить, выбирает натуральные продукты. Предлагаем вам рецепт домашнего полезного хлеба, который можно испечь дома.

Печем натуральный хлеб

Раньше для выпечки использовались натуральные закваски – овсяные или ржаные и мука грубого помола, богатая клетчаткой. Сейчас хлеб пекут на термофильных дрожжах – других нет, а муку берут высшего сорта с минимумом полезных веществ. Конечно, истинно натурального сырья нам не достать, но при желании можно испечь здоровый, «живой» продукт.

Шаг первый. Делаем закваску (вместо дрожжей). Замешиваем тесто чистыми руками без перчаток. Тесто должно быть похоже на то, из которого печем оладьи, то есть – не крутое, а жидкое. Накрываем и помещаем в теплое место на 36 часов. Потом добавляем муки, снова замешиваем, добавляя ему «крутости». Снова ставим в теплое место, уже на 12 часов. В это время закваску не трогайте!

Шаг второй. Готовим тесто, формируем хлеб: замешиваем из 800 грамм муки и 500 мл воды, 1 ч. ложки соли и 1 ч. ложки меда. Тесто должно быть густым. Из всей массы отнимаем 200-300 г теста в качестве закваски для следующей выпечки и кладем в холодильник.

Шаг третий. Кладем хлеб в духовой шкаф на 40 минут, выпекаем при температуре 200 градусов.

К счастью, в Беларуси сохранились места, в которых пекут именно натуральный хлеб, без добавок, красителей, ГМО и прочих вредностей. Назовем древний городок Заславль, где есть пекарня, которая так и называется «Свой хлеб». Полюбуйтесь на это: https://www.epicsta.com/pekarniasvoi/

 
 
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Домашний хлеб – это ответ ЗОЖ на добавки, красители, вредности, ГМО, которые используют сегодня производители. Тот, кто хочет долго и здорово жить, выбирает...
 
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