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Милиция месяц разыскивала минчанку. А она просто ушла в монастырь

24.07.2019 15:05 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Милиция больше месяца разыскивала без вести пропавшую минчанку. Сегодня, 24 июля, ее нашли. Женщина всего лишь ушла в монастырь, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Женщину зовут Виктория Юханова, ей 45 лет. Беларуску не видели с 19 июня 2019 года. О том, где все это время она находилась, не знал никто. Исчезнувшую, наконец, отыскали: она ушла в Свято-Елисаветинском монастыре. Милиция уточняет, что с ней все в порядке, а жизни и здоровью женщины ничто не угрожает.  

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Милиция больше месяца разыскивала без вести пропавшую минчанку. Сегодня, 24 июля, ее нашли. Женщина всего лишь ушла в монастырь, сообщает ГУВД Мингорисполкома. ...
 
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