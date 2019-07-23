Милиция месяц разыскивала минчанку. А она просто ушла в монастырь

Источник материала: KYKY

Милиция больше месяца разыскивала без вести пропавшую минчанку. Сегодня, 24 июля, ее нашли. Женщина всего лишь ушла в монастырь, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Женщину зовут Виктория Юханова, ей 45 лет. Беларуску не видели с 19 июня 2019 года. О том, где все это время она находилась, не знал никто. Исчезнувшую, наконец, отыскали: она ушла в Свято-Елисаветинском монастыре. Милиция уточняет, что с ней все в порядке, а жизни и здоровью женщины ничто не угрожает.