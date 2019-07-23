Европейская корпорация вручила премию беларусам за лучшие голограммы

Источник материала: KYKY

Проект Hypervsn беларуской компании «Кино-мо Текнолоджис» наградили премией корпорации NBCC в области технологий. Об этом сообщается на сайте ПВТ.

Это историческое событие с двух сторон. Премия нидерландско-британской торговой палаты NBCC вручается впервые. А проект беларусов из ПВТ – первый обладатель награды. Победителя определили по трем критериям: положительное влияние технологии на жизнь, рост производительности труда из-за инновации, качественные визуал и интерактив.

Что такое Hypervsn?

Hypervsn – голографическая 3D-система. Она создает трехмерные изображения, которые «плавают» в воздухе, и управляет ими. Голограммы видны даже при ярком освещении, экстремальных температурах или за стеклом. Hypervsn передает цвет с 16 миллионами оттенков, размер кадров – до 56 сантиметров. Проект оценили в Великобритании, он вошел в число самых впечатляющих технологий по версии Mashable, Yahoo! и USA Today.