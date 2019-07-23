Смартфоны нас подслушивают? В Kaspersky провели эксперимент

Источник материала: Интерфакс

Поболтал с другом о чем-то, а потом бах — смартфон показывает рекламу как раз про это.

Коллега утверждает, что не искала свадебные платья, хоть и собиралась замуж, а поисковик все-таки начал их предлагать. А потом, спустя три месяца после свадьбы, почему-то начал предлагать товары для новорожденных, хотя детей она не планировала. Тут вроде все логично и можно обойтись без теории заговора.

Но рассказывают и про более подозрительные случаи: обсуждали вслух барбекю, никогда раньше не ели барбекю, и тут на тебе, - реклама гриля-барбекю… Совпадение?

Многие люди после таких историй остаются уверены в том, что интернет-гиганты всех нас подслушивают через микрофон смартфонов. Правда это или миф? В Kaspersky провели эксперимент.

Соберитесь с друзьями, выложите телефоны на стол и начните жарко обсуждать нечто, о чем никто из вас точно раньше даже не задумывался. Говорите "в0д0ст0ки, в0д0ст0ки, всегда мечтал купить в0д0ст0к, вот бы найти дешевый в0д0ст0к и купить его!". Ключевое слово тут специально пишем искаженным, чтобы поисковые системы не подумали, что вы хотите купить в0д0ст0к только потому, что вы читаете эту статью (а она как раз про в0д0ст0ки).

Необязательно зацикливать ваш смартфон на одном безумно полезном товаре. Будьте изобретательны, вспомните что-то еще, что вы точно никогда бы не захотели купить. Например, к0к0шник или ф0фудbя.

Но есть условие: ни в коем случае не ищите эти слова, а то эксперимент будет провален. Еще нельзя в явном виде звать на помощь голосовых помощников — Сири, Алексу, Алису, Кортану или "OK, Google".

После того как вы с друзьями все обсудите, упоминайте выбранное слово регулярно между делом еще в течение недели. Например: "Привет, извини, что опоздал, приключился тут со мной один в0д0ст0к, никак не мог найти свою ф0фудbю…"

Существует несколько объяснений того факта, что поисковые гиганты иногда удивительно точно попадают в яблочко, которые позволяют обойтись без теории про подслушивание через микрофон смартфона.

Объяснение первое: интернет-сервисы хорошо строят модели.

Например, бывший сотрудник Google в статье "Ваш телефон за вами не следит — все еще ужаснее" говорит, что в Google/Facebook есть некий ваш цифровой аватар, который при помощи методов машинного обучения старается быть совсем как вы. В определенный момент он становится настолько похожим на вас, что начинает предугадывать, что же вы захотите.

Ходят слухи, что алгоритмы Facebook в состоянии определить, что женщина беременна, еще до того, как она сама узнает об этом — по темпу скроллинга ленты соцсети.

Доля правды в этом определенно есть. Машинное обучение действительно с каждым годом берет новые высоты.

Другое объяснение осведомленности поисковых гигантов о наших разговорах — случайное включение голосового помощника. Иногда телефону кажется, что вы сказали Alexa/Ok, Google/Hi, Siri/Cortana/Алиса.

Для этого ведь не обязательно действительно произнести кодовое слово — достаточно сказать что-то такое, что смартфон посчитает достаточно близким к нему и включит помощника. И вот после этого телефон действительно начнет старательно все слушать, отправлять на сервер, распознавать, запоминать, а потом и предлагать.

В режиме ожидания постоянно вас не слушает даже стационарный голосовой помощник ("умная" колонка) — он ждет, пока вы к нему обратитесь. Для того чтобы уловить команду на включение, у устройства есть специальный небольшой буфер (хранилище на пару секунд аудиоинформации), специальный слабенький процессор и алгоритм распознавания, заточенный под конкретное слово.

Все это работает постоянно, но не потребляет много электричества и совсем не потребляет интернет-трафик. И только если команда получена, устройство полностью просыпается, соединяется с сервером и передает записанное на распознавание.

Кстати, помощник в смартфоне видит, что у вас на экране. Не обязательно говорить об этом, он может просто прочитать.

Объяснение третье: домены пользователей. Вы поговорили с другом/супругом о дезодоранте. И вы, допустим, после этого не стали его искать. Но вот ваш друг/супруг — стал. Не исключено, что после этого вы тоже увидите рекламу дезодоранта.

Дело в том, что интернет-сервис подозревает, что ваши два аккаунта как-то связаны: вы часто бываете в одном месте, может быть, даже в одной сети Wi-Fi, а то и вовсе заходите с одного и того же устройства по очереди. Таких пользователей поисковик объединяет в "домены": им можно предлагать одни и те же товары — быть может, решения о покупке они принимают вместе.

С уверенностью утверждать, что это происходит, нельзя, но такие действия интернет-сервисов логичны.

Объяснение четвертое: сервис просто угадывает.

Достаточно часто можно увидеть и рекламу, которая никак не вписывается в ваши интересы: какие-то дубовые веники для бани, тесты на беременность, туры на Алтай, — чего только не предлагают.

Но так как поисковиком пользуется много людей, то посредством таких "случайных" попыток можно ненароком и угадать, что как раз накануне вы с другом говорили про веники, причем дубовые. А потом именно вы напишите в интернете, что телефон за вами следит. А все остальные, кто увидел ту же рекламу, но веников не обсуждал, — не напишут.

Подобные совпадения совсем не так удивительны, как может показаться. Пример: пусть в четвертьфинал чемпионата по футболу вышло восемь команд. Всего будет сыграно 4 + 2 + 1 = 7 матчей. У каждого матча может быть два исхода — побеждает либо первая команда, либо вторая (ничья невозможна). Итого всех возможных вариантов развития событий будет два в седьмой степени — 128.

Пусть у нас есть дом на 128 квартир. Если мы в почтовые ящики раскидаем разные прогнозы по исходу всех матчей, то выйдет так, что владелец одной из квартир получит от нас на 100% верный прогноз. Он подумает, что мы отлично разбираемся в футболе, и, наверное, даже захочет купить у нас прогноз на следующий чемпионат. В действительности же у нас просто достаточно большая выборка.

Один видеоблогер провел похожий, но все-таки другой эксперимент. Он вел трансляцию в YouTube вживую и специально начал говорить про Dog Toys. А потом продемонстрировал, что реклама от Google адаптировалась через несколько секунд.

Важное отличие данного эксперимента от темы этого поста: здесь изначально был включен микрофон, голосовая информация очевидным образом шла напрямую в один из сервисов Google — и кто бы мог подумать, Google ее распознал и учел. Единственное, что тут удивительно, — это скорость реакции сервиса.

Мы же с вами задаемся принципиально другим вопросом: включается ли микрофон втайне от нас и передается ли информация на сервер, когда смартфон лежит на столе, а мы просто сидим рядом и разговариваем.

К слову, обратите внимание: когда поисковые гиганты получают нашу голосовую информацию (одним из описанных выше легальных способов), ее могут послушать и живые люди. Это делается для улучшения распознавания голоса. А ведь вы могли продиктовать свои ФИО, адрес и историю болезни. Но тут уж все, как и с текстовыми поисковыми запросами: что спросил, тем и поделился.

Эксперт Kaspersky о личном эксперименте

Подведем наконец итоги нашего эксперимента. Никто из моих коллег, с кем мы активно и долго (целую неделю) обсуждали карнизы в "обществе" наших смартфонов, так и не получил рекламу этих самых карнизов — зато мы получили море рекламы какой-то другой ерунды.

Для того чтобы эксперимент был репрезентативным, нам нужно больше экспериментаторов. Присоединяйтесь, пишите нам в соцсетях, что же такого экзотического вы "хотите" купить. Только замените пару букв в слове на похожие цифры, а то как раз рассекретите заветное слово.

А напоследок байка. Один мой друг жаловался коллегам, что с кухни на работе постоянно куда-то пропадают ложки. Они решили над ним пошутить и во все рабочие письма в конце стали добавлять невидимым белым шрифтом слова "ложки ложки ложки ложки". Переписка велась в Gmail. Разумеется, бедный друг видел рекламу исключительно ложек и начал что-то подозревать.