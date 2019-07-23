Aston Martin снизил прогноз оптовых продаж своих машин на 2019 год

Источник материала: Интерфакс

Британский производитель спортивных автомобилей Aston Martin резко снизил прогноз оптовых продаж своих машин на 2019 год, что привело к обвалу его акций. Как говорится в пресс-релизе компании, теперь руководство рассчитывает реализовать 6,3-6,5 тыс. автомобилей в текущем году. Майский прогноз предусматривал продажи в диапазоне от 7,1 тыс. до 7,3 тыс.

При этом гендиректор Энди Палмер анонсировал новые меры по сокращению расходов и повышению производительности труда в компании.

Акции Aston Martin в ходе торгов в среду упали на 23%, до 799 пенсов за бумагу. С IPO компании в октябре прошлого года ее капитализация сократилась почти в два раза, до 2,36 млрд фунтов стерлингов ($2,9 млрд).

Aston Martin была основана в 1913 году. В 1994-2007 годах компания принадлежала Ford Motor Co., а в настоящее время компанией владеет консорциум инвесторов, включая кувейтские инвесткомпании, а также итальянскую InvestIndustrial. Aston Martin получила известность в том числе благодаря участию ее автомобилей в фильмах о спецагенте Джеймсе Бонде.