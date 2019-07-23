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Все билеты на матч БАТЭ – "Русенборг" проданы. На "Борисов-Арене" будет аншлаг

24.07.2019 14:33 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Болельщики, не позаботившиеся заранее о билетах на матч квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ – "Русенборг", могут не торопиться сегодня на "Борисов-Арену". Все билеты на матч распроданы.

Ввиду предстоящего аншлага болельщикам БАТЭ не рекомендуют приезжать на стадион на личны автомобилях. У "Борисов-Арены" могут возникнуть "пробки" и проблема с парковкой.

Все билеты на матч БАТЭ – "Русенборг" проданы. На "Борисов-Арене" будет аншлаг
Матч БАТЭ – "Русенборг" состоится на "Борисов-Арене" вечером 24 июля. Начало матча – 20.00. Ответный поединок пройдет 31 июля в Норвегии.

Победитель пары по итогам двух матчей продолжит борьбу за право играть в групповом этапе Лиги чемпионов. Проигравшая команда поборется за возможность выступать в Лиге Европы.

 
 
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Болельщики, не позаботившиеся заранее о билетах на матч квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ – "Русенборг", могут не торопиться сегодня на "Борисов-Арену"....
 
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