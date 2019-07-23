Источник материала: Интерфакс

Болельщики, не позаботившиеся заранее о билетах на матч квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ – "Русенборг", могут не торопиться сегодня на "Борисов-Арену". Все билеты на матч распроданы.

Ввиду предстоящего аншлага болельщикам БАТЭ не рекомендуют приезжать на стадион на личны автомобилях. У "Борисов-Арены" могут возникнуть "пробки" и проблема с парковкой.



Матч БАТЭ – "Русенборг" состоится на "Борисов-Арене" вечером 24 июля. Начало матча – 20.00. Ответный поединок пройдет 31 июля в Норвегии.

Победитель пары по итогам двух матчей продолжит борьбу за право играть в групповом этапе Лиги чемпионов. Проигравшая команда поборется за возможность выступать в Лиге Европы.