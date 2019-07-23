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Все билеты на матч БАТЭ – "Русенборг" проданы. На "Борисов-Арене" будет аншлаг
Источник материала: Интерфакс
Болельщики, не позаботившиеся заранее о билетах на матч квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ – "Русенборг", могут не торопиться сегодня на "Борисов-Арену". Все билеты на матч распроданы.
Ввиду предстоящего аншлага болельщикам БАТЭ не рекомендуют приезжать на стадион на личны автомобилях. У "Борисов-Арены" могут возникнуть "пробки" и проблема с парковкой.
Победитель пары по итогам двух матчей продолжит борьбу за право играть в групповом этапе Лиги чемпионов. Проигравшая команда поборется за возможность выступать в Лиге Европы.
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Болельщики, не позаботившиеся заранее о билетах на матч квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ – "Русенборг", могут не торопиться сегодня на "Борисов-Арену"....
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