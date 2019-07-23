Источник материала: Интерфакс

Курс "семьеведения", включающий в себя основы семейной жизни и построения отношений, может в скором времени появиться в белорусских школах, сообщила председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович на пресс-конференции в Минске в среду.

"Мы выступаем с предложением о введении в учебных заведения курса "семьеведения", настаиваем, чтобы он был. И очень надеемся, что его введут", - сказала Романович.

По ее словам, данный курс способен позитивно повлиять на демографическую ситуацию в Беларуси и помочь подрастающему поколению определить "позитивное, отношение к семье и браку".

Она заметила, что в России подобный курс преподается в рамках всероссийской программы "Святость материнства", и этот опыт может быть использован в Беларуси.

"Мы уже обратились за поддержкой в министерство образования", - сообщила Романович.

Кроме того, она отметила важность осознанного не только материнства, но и отцовства в обществе. По ее словам, только финансовой поддержки, которую оказывает государство, для повышения рождаемости и решения демографической проблемы в стране, уже недостаточно. "Необходимо предпринимать и другие шаги", - считает Романович.