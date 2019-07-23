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В Стамбуле изъяли более 270 миллионов фальшивых долларов

24.07.2019 14:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Турции. Турецкие правоохранители изъяли рекордную партию фальшивых банкнот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Стамбуле изъяли более 270 миллионов фальшивых долларов

Тайник с поддельными купюрами обнаружили в одном из районов Стамбула. Обыски проходили в помещении типографии. Фальшивомонетчики изготовили более 270 миллионов фальшивых долларов. В результате проведенной спецоперации были арестованы пять человек.

В Стамбуле изъяли более 270 миллионов фальшивых долларов

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Новости Турции. Турецкие правоохранители изъяли рекордную партию фальшивых банкнот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тайник с поддельными купюрами...
 
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