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Младенцу впервые помыли голову. Эти кадры растрогали сеть
Источник материала: СТВ
Родители новорожденной малышки запечатлели на видео первое мытье ее головы. Младенец перенес процедуру с довольным выражением лица.
Умилительный
Выяснилось, что родители девочки не ожидали такой популярности видео в сети. Отец малышки выложил видео, чтобы поделиться милыми кадрами с близкими.
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Родители новорожденной малышки запечатлели на видео первое мытье ее головы. Младенец перенес процедуру с довольным выражением лица. Изображение из видео,...
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