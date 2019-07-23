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В Великобритании и Италии ожидаются отмены и задержки авиарейсов из-за забастовок

24.07.2019 14:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Задержки и отмены рейсов ожидаются в аэропортах Великобритании и Италии. Причина – забастовки сотрудников авиакомпаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании и Италии ожидаются отмены и задержки авиарейсов из-за забастовок

Стачки запланированы на пятницу и субботу (26-27 июля). С трудностями столкнутся пассажиры, чьи рейсы вылетают или прибывают в лондонский Хитроу. Затронут протесты и желающих лететь через некоторые итальянские аэропорты. В пятницу не будет работать миланский Линате, а также одна из авиакомпаний. Кроме того, изменения в расписания рейсов будут внесены в Болонье и Вероне.

В Великобритании и Италии ожидаются отмены и задержки авиарейсов из-за забастовок

Стоит отметить, что клиентов компании «Белавиа» протесты не затронут: в Лондоне и Милане перевозчик пользуется услугами других аэропортов.

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Новости Беларуси. Задержки и отмены рейсов ожидаются в аэропортах Великобритании и Италии. Причина – забастовки сотрудников авиакомпаний, сообщили в программе...
 
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