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«Как там проживать с малолетним ребёнком?» В доме в Барановичах нет туалета, воды и газа (и не предвидится)
Источник материала: СТВ
Каменный век! На «горячую» линию СТВ поступил очередной крик о помощи. Вероника Елецкая из Барановичей живёт без воды, газа и отопления. Из удобств – лишь деревянный туалет на улице.
От двухэтажного дома на улице Пирогова ЖКХ открестилось несколько лет назад. Жильцы своими силами обустраивали квартиры. Женщина молила – дайте шанс провести в дом все блага цивилизации, но, увы.
Вероника Елецкая:
Без слёз на ветхое жилище не взглянешь. Жить здесь – всё равно что играть в русскую рулетку.
Вероника Елецкая:
Девушка не раз взывала о помощи, но всё, как о стенку горох. Аргумент один: квартира приватизирована, все капризы – за свой счёт.
Вероника Елецкая:
Жить в таких условиях, уверяет героиня, просто невозможно. Если жильё признают непригодным, семья смогла бы получить льготный кредит для приобретения недвижимости. Сейчас женщина с ребёнком на руках вынуждена снимать квартиру! Вместе с ней съёмочная группа нашей программы отправляется в ЖЭС.
Женщина:
Антон Мальчик, главный инженер ЖЭС №6 КУРЭП «ЖРЭУ г.Барановичи»:
Женщина:
Антон Мальчик:
Женщина:
Антон Мальчик:
Женщина:
Антон Мальчик:
Женщина:
Мужчина:
Антон Мальчик:
Получив от ворот поворот, корреспонденты нашей программы отправляются по указанному адресу. Как выяснилось, недовольных работой местных коммунальщиков здесь хватает.
Мужчина:
Мужчина:
Мужчина:
Съёмочную группу СТВ вместе с героиней приглашают пройти в кабинет, и прямо здесь готовы показать документы. Но завидев телекамеры, чиновники дают заднюю. Так и не добившись вразумительного ответа, раздосадованная компания направляется в местный исполком. В кабинете управделами Барановичского района девушка в сотый раз рассказывает свою историю.
Вероника Елецкая:
Андрей Семашко, управляющий делами Барановичского городского исполнительного комитета:
Вероника Елецкая:
Андрей Семашко:
Вероника Елецкая:
Андрей Семашко:
После года обивания порогов, специалисты принимают заявление на создание комиссии. Корреспондент нашей программы предлагает заглянуть в БТИ и на всякий случай уточнить: не развернут ли в очередной раз несчастную мать, когда той потребуется составить акт.
Галина Шишко, заместитель начальника Барановичского филиала РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»:
Вероника Елецкая:
Галина Шишко:
Женщина:
Галина Шишко:
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«Как там проживать с малолетним ребёнком?» В доме в Барановичах нет туалета, воды и газа (и не предвидится)
Каменный век! На «горячую» линию СТВ поступил очередной крик о помощи. Вероника Елецкая из Барановичей живёт без воды, газа и отопления. Из удобств – лишь...
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