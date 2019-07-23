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«Как там проживать с малолетним ребёнком?» В доме в Барановичах нет туалета, воды и газа (и не предвидится)

24.07.2019 14:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Каменный век! На «горячую» линию СТВ поступил очередной крик о помощи. Вероника Елецкая из Барановичей живёт без воды, газа и отопления. Из удобств – лишь деревянный туалет на улице.

«Как там проживать с малолетним ребёнком?» В доме в Барановичах нет туалета, воды и газа (и не предвидится)

От двухэтажного дома на улице Пирогова ЖКХ открестилось несколько лет назад. Жильцы своими силами обустраивали квартиры. Женщина молила – дайте шанс провести в дом все блага цивилизации, но, увы.

«Как там проживать с малолетним ребёнком?» В доме в Барановичах нет туалета, воды и газа (и не предвидится)

Вероника Елецкая:
Изначально они сказали: да, приносите документы, с ЖЭСа собрать справки, техпаспорт, мы решим вопрос, возможно, какая-то реконструкция, достройка, куда-то вывести. По итогу, когда я пришла с документами, разводят руками: нет, нельзя, делайте, что хотите, продавайте, это не наши проблемы. Это слова начальника отдела архитектуры.

Без слёз на ветхое жилище не взглянешь. Жить здесь – всё равно что играть в русскую рулетку.

Пол проваливается, через прогнившие рамы свищет ветер, а потолок, того и гляди, свалится на голову.

«Как там проживать с малолетним ребёнком?» В доме в Барановичах нет туалета, воды и газа (и не предвидится)

«Как там проживать с малолетним ребёнком?» В доме в Барановичах нет туалета, воды и газа (и не предвидится)

Вероника Елецкая:
Обращаемся в горисполком, горисполком направляет в БТИ. БТИ опять же направляет в горисполком. И так несколько раз нас просто кидали.

Девушка не раз взывала о помощи, но всё, как о стенку горох. Аргумент один: квартира приватизирована, все капризы – за свой счёт.

Вероника Елецкая:
Столкнулась с тем, что пошла в водоканал – были отказы: канализацию нельзя, санузел поставить негде. Живите, как хотите. В горгазе тоже: потому как у квартиры специфическое место расположения – газ провести тоже нельзя. Вот печное, как есть, и всё. Говорят, поставьте кондиционер.

«Как там проживать с малолетним ребёнком?» В доме в Барановичах нет туалета, воды и газа (и не предвидится)

Жить в таких условиях, уверяет героиня, просто невозможно. Если жильё признают непригодным, семья смогла бы получить льготный кредит для приобретения недвижимости. Сейчас женщина с ребёнком на руках вынуждена снимать квартиру! Вместе с ней съёмочная группа нашей программы отправляется в ЖЭС.

Женщина:
Жалуются на крышу, жалуются на туалеты.

«Как там проживать с малолетним ребёнком?» В доме в Барановичах нет туалета, воды и газа (и не предвидится)

 Антон Мальчик, главный инженер ЖЭС №6 КУРЭП «ЖРЭУ г.Барановичи»:
 Кто жалуется?

Женщина:
Жильцы.

Антон Мальчик:
Кому жалуются?

«Как там проживать с малолетним ребёнком?» В доме в Барановичах нет туалета, воды и газа (и не предвидится)

Женщина:
Нам жалуются, на «горячую» линию звонят.

Антон Мальчик:
Да? А нам не звонят.

Женщина:
Отдел архитектуры меня направлял в ЖЭС, я приходила в ЖЭС. Мне тут развели руками, что мы квартирой этой не занимаемся. Вы видели эту квартиру, в каком она состоянии? Что там ничего сделать нельзя. Как там проживать с малолетним ребёнком? Куда мне ещё обращаться? Вы сидите, все инстанции вот так руками разводят: мы ничего не можем.

Антон Мальчик:
Я вспомнил этот дом. Вы не фотографируйте, идите куда-нибудь с фотоаппаратом. Разрешение есть у вас?

«Как там проживать с малолетним ребёнком?» В доме в Барановичах нет туалета, воды и газа (и не предвидится)

Женщина:
Нам не нужно разрешение.

Мужчина:
У меня есть удостоверение государственного СМИ.

Антон Мальчик:
Ну и что, что государственные СМИ? Все вопросы: Советская, 59.

Получив от ворот поворот, корреспонденты нашей программы отправляются по указанному адресу. Как выяснилось, недовольных работой местных коммунальщиков здесь хватает.

«Как там проживать с малолетним ребёнком?» В доме в Барановичах нет туалета, воды и газа (и не предвидится)

Мужчина:
Шесть часов прошло, как вода у меня затекает. До сих пор никого нет. 6 часов прошло, правильно?

Мужчина:
Мы ищем, но не можем найти человека.

Мужчина:
Ну, извините. Я пришёл напомнить о себе. На всякий случай.

Съёмочную группу СТВ вместе с героиней приглашают пройти в кабинет, и прямо здесь готовы показать документы. Но завидев телекамеры, чиновники дают заднюю. Так и не добившись вразумительного ответа, раздосадованная компания направляется в местный исполком. В кабинете управделами Барановичского района девушка в сотый раз рассказывает свою историю.

«Как там проживать с малолетним ребёнком?» В доме в Барановичах нет туалета, воды и газа (и не предвидится)

Вероника Елецкая:
Там все так жили, воду выносили на улицу, туалеты были на улице. Потом так получилось, что нам пришлось съехать с квартиры, жили все в разных местах. Там мама прописана, я и брат.

Андрей Семашко, управляющий делами Барановичского городского исполнительного комитета:
Вы писали заявление, чтобы провели обследование вашей квартиры?..

Вероника Елецкая:
В отделе архитектуры были.

Андрей Семашко:
И что там?

Вероника Елецкая:
Ничего хорошего. «Не наша проблема».

«Как там проживать с малолетним ребёнком?» В доме в Барановичах нет туалета, воды и газа (и не предвидится)

Андрей Семашко:
А чья? (по телефону) Есть такая Елецкая...

После года обивания порогов, специалисты принимают заявление на создание комиссии. Корреспондент нашей программы предлагает заглянуть в БТИ и на всякий случай уточнить: не развернут ли в очередной раз несчастную мать, когда той потребуется составить акт.

«Как там проживать с малолетним ребёнком?» В доме в Барановичах нет туалета, воды и газа (и не предвидится)

Галина Шишко, заместитель начальника Барановичского филиала РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»:
На квартиру – да, акт физического износа делается на капитальное строение. Есть инструкция, утверждённая постановлением Госкомимущества, по технической инвентаризации.

Вероника Елецкая:
Но мне об этом не было сказано.

Галина Шишко:
Нормативку могу показать.

Женщина:
Главное, чтобы не получилось так, что девушка придёт во вторник, а ей на первом этаже скажут, что это не наш вопрос.

Галина Шишко:
Это исключено.

Люди в материале: Вероника Елецкая, Антон Мальчик, Андрей Семашко, Галина Шишко
 
 
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Каменный век! На «горячую» линию СТВ поступил очередной крик о помощи. Вероника Елецкая из Барановичей живёт без воды, газа и отопления. Из удобств – лишь...
 
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