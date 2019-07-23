|
Легковушка насмерть сбила пенсионерку в Витебске. Женщина переходила дорогу в неположенном месте
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Водитель легковушки совершил наезд на 63-летнюю женщину в Витебске. Эту информацию сообщает управление ГАИ УВД Витебского облисполкома.
На улице Буденного 23 июля около 22.10 женщина переходила автодорогу вне перехода. Водитель легковушки увидел пешехода в последний момент. Избежать наезда не удалось. Пенсионерка от полученных травм скончалась на месте ДТП. Специалисты проводят проверку по факту происшествия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Водитель легковушки совершил наезд на 63-летнюю женщину в Витебске. Эту информацию сообщает управление ГАИ УВД Витебского облисполкома. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)