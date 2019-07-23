Грязнее выхлоп - плати больше: в Литве хотят ввести налог на авто, загрязняющие окружающую среду

Источник материала: Tut.by

В Литве собираются вводить налог на загрязняющие окружающую среду автомобили, сообщает Delfi.lt .





В Европе налог на авто, которые загрязняют окружающую среду платят автовладельцы, чьи машины выбрасывают 130 г/км двуокиси углерода. Министр охраны окружающей среды Кястутис Мажейка отметил, что сегодня Литва — единственная страна, которая пока не справляется с проблемами, которые вызывают дизельные автомобили. В связи с этим уже осенью будет представлен план по введению этого налога, а к 1 января 2020 года вопрос будет полностью решен.

— Надо чтобы была финансовая причина не ввозить в Литву загрязняющие окружающую среду старые автомобили. Я не говорю о тех машинах, которыми сегодня уже пользуются. Но хочется чтобы Литва перестала быть страной, в которую завозят старые автомобили, это будет налог на регистрацию, сбор. Чтобы было невыгодно завозить в Литву старые авто. Также надо говорить о поощрении, это уже касается нынешнего парка, — сказал премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.





Предлагается, что авто, менее загрязняющие окружающую среду, будут облагаться минимальным налогом 20 евро в год. Этот налог будет прогрессивным: чем больше авто загрязняет среду, тем выше налог. Литовцам, которые откажутся от старых дизельных машин, выделяли компенсацию в размере 1000 евро.