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Грязнее выхлоп - плати больше: в Литве хотят ввести налог на авто, загрязняющие окружающую среду

24.07.2019 15:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Литве собираются вводить налог на загрязняющие окружающую среду автомобили, сообщает Delfi.lt.


В Европе налог на авто, которые загрязняют окружающую среду платят автовладельцы, чьи машины выбрасывают 130 г/км двуокиси углерода. Министр охраны окружающей среды Кястутис Мажейка отметил, что сегодня Литва — единственная страна, которая пока не справляется с проблемами, которые вызывают дизельные автомобили. В связи с этим уже осенью будет представлен план по введению этого налога, а к 1 января 2020 года вопрос будет полностью решен.

— Надо чтобы была финансовая причина не ввозить в Литву загрязняющие окружающую среду старые автомобили. Я не говорю о тех машинах, которыми сегодня уже пользуются. Но хочется чтобы Литва перестала быть страной, в которую завозят старые автомобили, это будет налог на регистрацию, сбор. Чтобы было невыгодно завозить в Литву старые авто. Также надо говорить о поощрении, это уже касается нынешнего парка, — сказал премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.


Предлагается, что авто, менее загрязняющие окружающую среду, будут облагаться минимальным налогом 20 евро в год. Этот налог будет прогрессивным: чем больше авто загрязняет среду, тем выше налог. Литовцам, которые откажутся от старых дизельных машин, выделяли компенсацию в размере 1000 евро.

 
 
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Предлагается, что авто, менее загрязняющие окружающую среду, будут облагаться минимальным налогом 20 евро в год.
 
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