Источник материала: Аргументы и факты

С тех пор как в Беларуси появились секонд-хенды, исчезла масса проблем у пожилых людей с их небольшими пенсиями, многодетных мам с их вечными проблемами, как подешевле и получше одеть детей. Да и обеспеченные люди с нестандартными размерами или небедные домохозяйки с креативными запросами вздохнули свободнее. В «секонде» можно приобрести все, чего не может предложить нам Беллегпром. Надо быть честными: ассортимент, лекала, качество тканей отечественной легкой промышленности ориентированы на какого-то среднестатистического потребителя со среднестатистическими фигурой и ростом и поразительно однообразным вкусом. При этом цены почти эксклюзивные.

Многие из нас, этих «среднестатистических» потребителей, чьи желания и вкусы отечественной промышленностью игнорируются, с негодованием узнали, что секонд-хенды собираются упразднить. Почему мы не можем носить то, что хотим, то, что нам нравится, что нам подходит, что нам по карману? Почему вопросы моего личного гардероба решают чиновники? Может, мы скоро общим собранием начнем решать, нужны ли моему мужу новые штаны? Поддерживать отечественного производителя можно и нужно. Но для этого производители должны предлагать полноценную замену. Разве нет? Хотелось бы услышать официальную точку зрения на этот вопрос. Убедительную!

А. В. Матвеева, Витебск

При этом чиновница подчеркнула, что пришло время задуматься о необходимости разделять понятия бывших в употреблении одежды, обуви и стоковых товаров. По мнению Лугиной, белорусские производители готовой одежды платят до 15% пошлин, когда осуществляют ввоз товара на территорию ЕС. В это же время ввозится и стоковая одежда, к которой, как отметила Лугина, молодежь проявляет большой интерес. Многие потребители отслеживают завозы такой одежды и готовы стоять в очередях, чтобы приобрести ее. В настоящее время невозможно полностью запретить в стране работу секонд-хендов. Лугина согласилась, что «каждый имеет право выбора».

Впрочем, Татьяна Лугина напомнила, что мнение населения о том, что одеваться в «секондах» намного лучше, чем приобрести новую качественную одежду белорусского производства, ошибочно.