Кнут для призывника. Почему новый закон о службе не решит всех проблем

Источник материала: Аргументы и факты

Палата представителей во втором чтении приняла поправки в законы по вопросам эффективного функционирования военной организации государства. Проект закона в том числе предусматривает, что отсрочку от призыва для продолжения образования в нашей стране будут давать только один раз.

Многие критикуют законопроект. Они говорят: страна останется без научных кадров. Им возражают: но ведь армии тоже нужны кадры! Вопрос рассматривается в плоскости «или… или», тогда как Беларуси, без сомнения, нужно и то и другое.

Но почему вообще возникла такая проблема?

Отсрочки

Представляя законопроект, министр обороны Андрей Равков сказал, что Вооруженные Силы испытывают трудности с комплектованием личным составом по объективным причинам. Это связано как с демографической ситуацией, ухудшением здоровья юношей, так и с существованием большого числа отсрочек, сообщает БЕЛТА. И, судя по законопроекту, именно к отсрочкам больше всего претензий.

А может, проблема в том, что молодежь просто не хочет идти в армию?

Ведь как у нас получается: юноша оканчивает школу. У него столько планов, идей, перспектив, перед ним открывается весь мир, а ему говорят: «Пожалуйста, пройдемте в армию». Он отвечает: «А я не хочу!» и в ответ слышит: «Но ты должен. А будешь «косить» - вообще посадим». Параллельно друзья и знакомые рассказывают всякие ужасы про белорусскую армию. Желание служить отбивает напрочь.

Это как если бы ребенок пришел к маме и сказал, что он не хочет идти в школу, а та, вместо того чтобы проявить эмпатию и выяснить, в чем же дело, отрезает: «Нет, ты пойдешь, потому что надо». И ребенок либо подчиняется, либо сбегает с уроков. Но и в том и в другом случае он испытывает внутренний кризис: мало того что не выслушали, так еще и заставили делать то, чего не хочется.

Компенсация

Усатый военком не проявит сочувствия. Просто нет такой возможности: призывников много, а он один. Закон упрощает ему жизнь, регламентируя процедуру призыва.

Но если нельзя решить конкретную проблему каждого отдельно взятого призывника, мешающую ему идти в армию, то можно хотя бы компенсировать её. Показать, что чувства гражданина нам не безразличны. Вместо этого принимаются поправки, ограничивающие отсрочку.

Сработают ли новые меры? Скорее всего, они приведут к росту числа призывников, но только на первых порах. В то же время мы, вероятнее всего, столкнемся с новыми вызовами в системе образования. А в долгосрочной перспективе проблема с нехваткой призывников всё равно не исчезнет, потому что не устранены причины, её вызывающие.

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«Пряники»

Нам было бы проще решать возникающие проблемы, если бы мы научились слышать друг друга и находить баланс между тем, чего хочется, и тем, что нужно. Общество, построенное на запретах и ограничениях, может внешне выглядеть благополучным, но оно ущербно, потому что в нём подавляются творческая составляющая и инициатива личности.

Недавно стало известно о дополнительных мерах стимулирования призывников. Так, Минобороны предложило ввести коэффициенты в зависимости от продолжительности срочной военной службы для перерасчета пенсионного стажа. Это должно помочь повысить значимость срочной службы. Также ожидается, что в 2020 году вступит в силу закон, согласно которому некоторым отслужившим в армии студентам будет проще получить место в общежитии.

Хорошо, что «пряники» во всей этой истории тоже есть. Жаль, что все они пока теряются на фоне «кнута».

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

- Нововведения решат проблему нехватки призывников, поскольку они нацелены на то, чтобы привлечь до 5000 молодых парней, которые раньше пользовались отсрочками с целью получения образования, - в интервью «АиФ» сказал координатор программы «Внешняя политика Беларуси» Совета по международным отношениям «Минский диалог» Денис МЕЛЬЯНЦОВ. - В то же время они скажутся на профессиональном образовании и науке. У абитуриентов будет только одна возможность для отсрочки. Скорее всего, это приведет к тому, что они используют её для поступления в вуз. Все меньше людей станут идти в средние специальные заведения получать рабочие специальности. В стране резко уменьшится число столяров, плиточников, каменщиков.

Также важно, что высшее образование потеряет свою непрерывность. Это скажется на его качестве.

По мнению эксперта, проблема с недобором призывников действительно есть и решать её нужно.

- Но нельзя забывать о том, что должен быть баланс между репрессивными и стимулирующими механизмами. Например, отмену отсрочек можно было бы компенсировать льготами на оплату образования для отслуживших. Службу в армии нужно включать в страховой стаж. Те бонусы, которые предлагаются сейчас, настолько мелкие, что их и бонусами-то считать сложно.