ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кнут для призывника. Почему новый закон о службе не решит всех проблем

24.07.2019 15:48 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Кнут для призывника. Почему новый закон о службе не решит всех проблем
Фото из открытых источников

Палата представителей во втором чтении приняла поправки в законы по вопросам эффективного функционирования военной организации государства. Проект закона в том числе предусматривает, что отсрочку от призыва для продолжения образования в нашей стране будут давать только один раз.

Многие критикуют законопроект. Они говорят: страна останется без научных кадров. Им возражают: но ведь армии тоже нужны кадры! Вопрос рассматривается в плоскости «или… или», тогда как Беларуси, без сомнения, нужно и то и другое.

Но почему вообще возникла такая проблема?

Отсрочки

Представляя законопроект, министр обороны Андрей Равков сказал, что Вооруженные Силы испытывают трудности с комплектованием личным составом по объективным причинам. Это связано как с демографической ситуацией, ухудшением здоровья юношей, так и с существованием большого числа отсрочек, сообщает БЕЛТА. И, судя по законопроекту, именно к отсрочкам больше всего претензий.

А может, проблема в том, что молодежь просто не хочет идти в армию?

Кнут для призывника. Почему новый закон о службе не решит всех проблем Какие социальные гарантии предусмотрены для солдат-срочников?

Ведь как у нас получается: юноша оканчивает школу. У него столько планов, идей, перспектив, перед ним открывается весь мир, а ему говорят: «Пожалуйста, пройдемте в армию». Он отвечает: «А я не хочу!» и в ответ слышит: «Но ты должен. А будешь «косить» - вообще посадим». Параллельно друзья и знакомые рассказывают всякие ужасы про белорусскую армию. Желание служить отбивает напрочь.

Это как если бы ребенок пришел к маме и сказал, что он не хочет идти в школу, а та, вместо того чтобы проявить эмпатию и выяснить, в чем же дело, отрезает: «Нет, ты пойдешь, потому что надо». И ребенок либо подчиняется, либо сбегает с уроков. Но и в том и в другом случае он испытывает внутренний кризис: мало того что не выслушали, так еще и заставили делать то, чего не хочется.

Компенсация

Усатый военком не проявит сочувствия. Просто нет такой возможности: призывников много, а он один. Закон упрощает ему жизнь, регламентируя процедуру призыва.

Но если нельзя решить конкретную проблему каждого отдельно взятого призывника, мешающую ему идти в армию, то можно хотя бы компенсировать её. Показать, что чувства гражданина нам не безразличны. Вместо этого принимаются поправки, ограничивающие отсрочку.

Сработают ли новые меры? Скорее всего, они приведут к росту числа призывников, но только на первых порах. В то же время мы, вероятнее всего, столкнемся с новыми вызовами в системе образования. А в долгосрочной перспективе проблема с нехваткой призывников всё равно не исчезнет, потому что не устранены причины, её вызывающие.

Кнут для призывника. Почему новый закон о службе не решит всех проблем
Долг отдал. Ответы на популярные вопросы про службу в армии
Подробнее

«Пряники»

Нам было бы проще решать возникающие проблемы, если бы мы научились слышать друг друга и находить баланс между тем, чего хочется, и тем, что нужно. Общество, построенное на запретах и ограничениях, может внешне выглядеть благополучным, но оно ущербно, потому что в нём подавляются творческая составляющая и инициатива личности.

Кнут для призывника. Почему новый закон о службе не решит всех проблем Почему служить в армии можно с 18 лет, а выпивать – только с 21 года?

Недавно стало известно о дополнительных мерах стимулирования призывников. Так, Минобороны предложило ввести коэффициенты в зависимости от продолжительности срочной военной службы для перерасчета пенсионного стажа. Это должно помочь повысить значимость срочной службы. Также ожидается, что в 2020 году вступит в силу закон, согласно которому некоторым отслужившим в армии студентам будет проще получить место в общежитии.

Хорошо, что «пряники» во всей этой истории тоже есть. Жаль, что все они пока теряются на фоне «кнута».

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

- Нововведения решат проблему нехватки призывников, поскольку они нацелены на то, чтобы привлечь до 5000 молодых парней, которые раньше пользовались отсрочками с целью получения образования, - в интервью «АиФ» сказал координатор программы «Внешняя политика Беларуси» Совета по международным отношениям «Минский диалог» Денис МЕЛЬЯНЦОВ. - В то же время они скажутся на профессиональном образовании и науке. У абитуриентов будет только одна возможность для отсрочки. Скорее всего, это приведет к тому, что они используют её для поступления в вуз. Все меньше людей станут идти в средние специальные заведения получать рабочие специальности. В стране резко уменьшится число столяров, плиточников, каменщиков.

Также важно, что высшее образование потеряет свою непрерывность. Это скажется на его качестве.

По мнению эксперта, проблема с недобором призывников действительно есть и решать её нужно.

- Но нельзя забывать о том, что должен быть баланс между репрессивными и стимулирующими механизмами. Например, отмену отсрочек можно было бы компенсировать льготами на оплату образования для отслуживших. Службу в армии нужно включать в страховой стаж. Те бонусы, которые предлагаются сейчас, настолько мелкие, что их и бонусами-то считать сложно.

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси хотят ужесточить порядок призыва. Критики нововведения говорят, что это ударит по системе образования. Но проблема видится в другом - новый закон о...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вы просили рассказать. Строго по медицинским показаниям
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика