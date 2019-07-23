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40 спортклубов в Минске будут работать в субботу бесплатно
Источник материала: Tut.by
27 июля в Минске проведут День фитнеса и спорта YoPRO Fitness Day. Организован он по принципу Ночи музеев: всем спортивным заведениям предлагают устроить день открытых дверей и дать возможность людям попробовать заниматься спортом бесплатно. Уже 40 спортивных заведений присоединились к акции, посмотреть их можно на
Бесплатно можно заняться следующими направлениями спорта: плавание, бег, йога, стретчинг, танцы, единоборства, сайклинг, TRX, кроссфит, сквош, теннис, вейкбординг.
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