40 спортклубов в Минске будут работать в субботу бесплатно

Источник материала: Tut.by

27 июля в Минске проведут День фитнеса и спорта YoPRO Fitness Day. Организован он по принципу Ночи музеев: всем спортивным заведениям предлагают устроить день открытых дверей и дать возможность людям попробовать заниматься спортом бесплатно. Уже 40 спортивных заведений присоединились к акции, посмотреть их можно на карте .



Фото: unsplash.com, Emily Sea

Бесплатно можно заняться следующими направлениями спорта: плавание, бег, йога, стретчинг, танцы, единоборства, сайклинг, TRX, кроссфит, сквош, теннис, вейкбординг.

Сами тренировки будут проводить не только тренеры, но также звезды спорта, фитнес-блогеры и другие популярные минчане. Например, олимпийская чемпионка Александра Герасименя в 11.00 проведет занятие по плаванию в СОК «Олимпиский». В аквапарке «Фристайл» в 13.00 чемпионка по художественной гимнастике Мелитина Станюта приглашает на занятия по стретчингу. Для людей с ограниченными возможностями общественный активист Саша Авдевич подготовил групповой тренинг по инклюзивному кроссфиту, он состоится в спорткомплексе «НоваЯ».

Чтобы попасть на тренировку со звездами, необходимо отправить заявку (название мастер-класса, ФИО, контактный номер) на почту yoprobelarus@gmail.com . Чтобы наверняка попасть на другие тренировки , организаторы советуют связаться с участником акции — спортивным центром, который вы планируете посетить, — и оставить заявку. Количество занятий в день не ограничено.