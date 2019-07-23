"Транснефть" утвердила предельный размер компенсаций за грязную нефть

Источник материала: Ежедневник





Совет директоров "Транснефти" утвердил максимальный размер компенсаций грузоотправителям за загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба".

Как говорится в сообщении компании, Совет директоров утвердил порядок осуществления выплат в связи с попаданием в систему некондиционной нефти и согласовал предельный размер выплат грузоотправителям по договорам об оказании услуг по транспортировке нефти из расчета 15 долларов на один баррель некондиционной нефти.

При этом грузоотправители должны документально подтвердить понесенные убытки, пишет БЕЛТА.