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Дикорастущая продукция может быть опасной

24.07.2019 16:05 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Для большинства людей лето – это пора отпусков и каникул, время путешествий и отдыха. Однако для предприимчивых и активных людей летняя пора — это время дополнительных заработков. Сейчас идет в основном заготовка ягод (черники) и грибов (лисичек).
Реализация ягод, грибов, другой дикорастущей продукции разрешена исключительно только на торговых местах на рынках и (или) в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах (мини-рынках).
Чернобыльская катастрофа повлияла на экологическую ситуацию во многих экосистемах Беларуси, радиоактивное загрязнение охватило значительные площади. Радионуклиды по цепочке “почва – растение – животное” попадают в организм человека, накапливаются и оказывают не благоприятное воздействие на здоровье человека.
Брестской областной инспекцией Госстандарта в июле 2019 года проведены мониторинги на рынках и мини-рынках г. Барановичи, г. Ляховичи и г. Ганцевичи. В ходе мониторингов выявлены случаи реализации грибов и ягод без справок о прохождении радиационного контроля, что является нарушением требований Закона Республики Беларусь от 05.01.1998 № 122-З «О радиационной безопасности населения». Если на рынках контроль наличия справок о прохождении радиационного контроля, осуществляют контролеры рынков и сотрудники лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы, то на мини-рынках о таком контроле даже не знают.
За истекший период 2019 года на рынках г. Барановичи было выявлено 2 пробы дикорастущей продукции, не соответствующей требованиям ГН 10-117-99 «Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99)» по показателям радиационной безопасности. А ведь сезон заготовок только начинается.
По результатам проведенных мониторингов выданы рекомендации по устранению установленных нарушений, проведена разъяснительная работа.

Г.А.КАШАЛОВ,начальник Брестской областной инспекции Госстандарта.

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Для большинства людей лето – это пора отпусков и каникул, время путешествий и отдыха. Однако для предприимчивых и активных людей
 
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