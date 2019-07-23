Не оправдан: дело против Берлускони закрыто из-за недостатка доказательств





Сильвио Берлускони и Александр Лукашенко, архивное фото





В марте 2016 года Госсовет отменил решение суда о том, что экс-премьер должен был передать 9,99% акций на сумму около €1 млрд принадлежащего ему банка Mediolanum. Прокуратура считает, что это решение может быть коррупционным.





Однако судья сказал, что расследование выявило некоторые «аномалии», но собранных доказательств недостаточно для продолжения рассмотрения дела, отметили источники.