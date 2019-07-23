ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Не оправдан: дело против Берлускони закрыто из-за недостатка доказательств

24.07.2019 15:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Итальянский суд прекратил дело против экс-премьера Италии Сильвио Берлускони в рамках дела о коррупции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.


Сильвио Берлускони и Александр Лукашенко, архивное фото

В марте 2016 года Госсовет отменил решение суда о том, что экс-премьер должен был передать 9,99% акций на сумму около €1 млрд принадлежащего ему банка Mediolanum. Прокуратура считает, что это решение может быть коррупционным.

Однако судья сказал, что расследование выявило некоторые «аномалии», но собранных доказательств недостаточно для продолжения рассмотрения дела, отметили источники.
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Итальянский суд прекратил дело против экс-премьера Италии Сильвио Берлускони в рамках дела о коррупции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
 
Новости дня
Новости разные
 
Украинский омбудсмен сообщила о договоренности с Россией о возвращении пленных моряков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика