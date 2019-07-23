Украинский омбудсмен сообщила о договоренности с Россией о возвращении пленных моряков









Людмила Денисова Громадскому в Счастье, при передаче украинских узников из оккупированной Луганской области. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человекав Счастье, при передаче украинских узников из оккупированной Луганской области.





«Уже достигнуты договоренности, чтобы вернуть моряков. Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Сейчас оформляются последние документы, думаю, что скоро будем встречать моряков на родине», — сказала Денисова.





В то же время адвокат моряков Николай Полозов сказал Громадскому, что ему не известно о такой договоренности.





«Могу сказать, что ведутся переговоры, но на какой они стадии, когда будут реализованы на практике — я не знаю, так как не принимаю в них участие. Если будут проводиться какие-то процессуальные действия, по оформлению документов, нам об этом станет известно, ведь при отсутствии защитников моряки не будут их подписывать. Но пока никто ничего не говорил. У нас со вчерашнего дня началась новая стадия — ознакомление с материалами уголовного дела», — сказал адвокат в комментарии Громадскому.









Отметим, что в последние дни активно обсуждается возможность освобождения украинских моряков, захваченных Россией в ноябре 2018 года. Освободить моряков призвал Зеленский. Об этом он говорил с президентом РФ Владимиром Путиным.





В то же время, украинский дипломат, представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Роман Бессмертный призвал «снять розовые очки» и перестать анонсировать освобождения моряков за день-два. По его словам, это «тяжелейший» процесс.





Напомним, 17 июля Денисова предложила освободить украинских моряков под ее личное обязательство, поскольку в уголовно-процессуальном кодексе РФ предусмотрена возможность отпустить задержанных под личное обязательство или поручителя.





В тот же день Лефортовский суд Москвы продлил содержание под стражей всем 24 военнопленным морякам на 3 месяца.





15 июля украинских моряков включили в список обмена пленными.





9 июля российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам.









Утром 25 ноября 2018 года украинские корабли и рейдовый буксир планово вышли из порта Одессы в порт Мариуполя. Во время этой задачи российское судно протаранило украинский буксир и повредило его. При выходе из Керченского пролива российские суда обстреляли и захватили украинские корабли около Керченского пролива.





Всего на трех судах были 24 украинских военных, двое из них сотрудники СБУ. Трое из моряков получили ранения. Всех украинцев обвинили в незаконном пересечении границы Российской Федерации в Черном море. 29 ноября их вывезли в СИЗО Москвы.