ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Не выдал чек - получи в табло: в Осиповичах мужчина подрался с инфокиоском

24.07.2019 15:09 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Неработающий 40-летний Осиповичей возле банка совершал операции в инфокиоске. Чек агрегат не выдал, так как в нем закончилась бумага.

Этот факт мужчину разозлил, он стал "избивать" инфокиоск, в результате чего стекло монитора треснуло и рассыпалось.

Происходящее стало достоянием общественности: проходившие мимо люди сообщили об инциденте сотрудникам банка, которые вызвали милцию. Хулигана задержал прибывший наряд милиции. Сумма ущерба устанавливается.



Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". Максимальное наказание - до 3 лет лишения свободы.
 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неработающий 40-летний Осиповичей возле банка совершал операции в инфокиоске. Чек агрегат не выдал, так как в нем закончилась бумага.
 
Новости дня
Новости разные
 
Милиция месяц разыскивала минчанку. А она просто ушла в монастырь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика