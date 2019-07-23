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Не выдал чек - получи в табло: в Осиповичах мужчина подрался с инфокиоском
Источник материала: Партизан
Неработающий 40-летний Осиповичей возле банка совершал операции в инфокиоске. Чек агрегат не выдал, так как в нем закончилась бумага.
Этот факт мужчину разозлил, он стал "избивать" инфокиоск, в результате чего стекло монитора треснуло и рассыпалось.
Происходящее стало достоянием общественности: проходившие мимо люди сообщили об инциденте сотрудникам банка, которые вызвали милцию. Хулигана задержал прибывший наряд милиции. Сумма ущерба устанавливается.
Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". Максимальное наказание - до 3 лет лишения свободы.
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Неработающий 40-летний Осиповичей возле банка совершал операции в инфокиоске. Чек агрегат не выдал, так как в нем закончилась бумага.
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