Не выдал чек - получи в табло: в Осиповичах мужчина подрался с инфокиоском

Этот факт мужчину разозлил, он стал "избивать" инфокиоск, в результате чего стекло монитора треснуло и рассыпалось.





Происходящее стало достоянием общественности: проходившие мимо люди сообщили об инциденте сотрудникам банка, которые вызвали милцию. Хулигана задержал прибывший наряд милиции. Сумма ущерба устанавливается.













Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". Максимальное наказание - до 3 лет лишения свободы.