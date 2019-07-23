Эксклюзивный гольф-турнир пройдет 3 августа в Минске

Источник материала: Аргументы и факты

3 августа туристический оператор «Тайм Вояж» в 3-й раз приглашает всех желающих принять участие в ежегодном турнире «Time to Golf – 2019», который пройдет в высококлассном и современном гольф-клубе МИНСК: на поле чемпионского класса - 18 лунок.

Это значимое ежегодное мероприятие, цель которого – собрать и объединить гольфистов Беларуси и всего мира вне зависимости от умения и навыков. Опытные игроки смогут посоревноваться с продвинутыми мастерами, а новички — завести полезные знакомства и перенять ценный опыт у профессионалов игры. Но главное – это уникальная дружеская атмосфера.

В наших ежегодных гольф-турнирах принимают участие около 60 игроков из разных стран.

Также в день турнира, помимо соревнования, участников и гостей ожидает насыщенная программа: мастер - класс по игре в гольф, нетворкинг и роскошный фуршет.

Партнерами турнира выступают авиакомпания Международные Авиалинии Украины, еженедельник «Аргументы и Факты», студия правильного отдыха «SPAlab», Golfclub MINSK, журналы «Наш спорт», Minsk Where, гольф-клуб «ProGolf», «Нарач» и другие.

Ждем вас в гольф-клубе МИНСК по адресу: Минский район, 7-й километр МКАД, съезд с внешней стороны, вблизи поселка «Колодищи-2».