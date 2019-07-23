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Эксклюзивный гольф-турнир пройдет 3 августа в Минске

24.07.2019 16:04 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Эксклюзивный гольф-турнир пройдет 3 августа в Минске
Фото из открытых источников

3 августа туристический оператор «Тайм Вояж» в 3-й раз приглашает всех желающих принять участие в ежегодном турнире «Time to Golf – 2019», который пройдет в высококлассном и современном гольф-клубе МИНСК: на поле чемпионского класса - 18 лунок.

Это значимое ежегодное мероприятие, цель которого – собрать и объединить гольфистов Беларуси и всего мира вне зависимости от умения и навыков. Опытные игроки смогут посоревноваться с продвинутыми мастерами, а новички — завести полезные знакомства и перенять ценный опыт  у профессионалов игры. Но главное – это уникальная дружеская атмосфера.


Эксклюзивный гольф-турнир пройдет 3 августа в Минске
Фото: Фото из открытых источников

В наших ежегодных гольф-турнирах принимают участие около 60 игроков из разных стран.

Также в день турнира, помимо соревнования, участников и гостей ожидает насыщенная программа: мастер - класс по игре в гольф, нетворкинг и роскошный фуршет.

Партнерами турнира выступают авиакомпания Международные Авиалинии Украины, еженедельник «Аргументы и Факты», студия правильного отдыха «SPAlab»,  Golfclub MINSK, журналы «Наш спорт», Minsk Where, гольф-клуб «ProGolf», «Нарач» и другие.

Ждем вас в гольф-клубе МИНСК по адресу: Минский район, 7-й километр МКАД, съезд с внешней стороны, вблизи поселка «Колодищи-2».

Запись на турнир осуществляется до 2 августа до 21:00 по номеру  +375 (29) 658-46-69 или по электронной почте sigen@tut.by.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Туристический оператор «Тайм Вояж» выступает организатором крупного ежегодного турнира по гольфу. Интеллектуальный партнер – еженедельник «Аргументы и Факты» в...
 
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