Средняя зарплата в Беларуси в июне незначительно выросла

Источник материала: Tut.by

В Беларуси в июне средняя зарплата составила 1080,5 рубля, сообщает Белстат. Месяцем ранее — почти 1072 рубля.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, в январе средняя зарплата сократилась на 133 рубля, а в феврале — на 4 рубля, в марте выросла на 79 рубля, а в апреле стала больше почти на 17 рублей, а в мае упала на 2,1 рубля.

Средняя зарплата белорусов в 2019 году, по прогнозам , должна составить 1025 рублей (это сумма по итогам января — декабря). При этом в декабре следующего года средние заработки белорусов должны составить 1100 рублей. Эти суммы заложены в программе деятельности правительства до 2020 года.

Напомним, средняя зарплата в Беларуси в январе — декабре прошлого года составила 958,1 рубля (это сумма до уплаты налогов). Власти планировали выход по итогам прошлого года на среднюю зарплату в 1000 рублей. В 2017 году этого также не удалось добиться.

Как и в 2017 году , в прошлом году на некоторые предприятия также рассылали письма с просьбой «рассмотреть возможность повышения уровня заработной платы» в декабре, чтобы выйти на прогнозные показатели.

Номинальная начисленная среднемесячная зарплата включает подоходный налог и обязательный страховой взнос работника. Взносы работодателей на социальное страхование работников не включаются в среднюю заработную плату. Средний заработок определяется специалистами Белстата делением начисленного работникам организации фонда зарплаты, включая подоходный налог и обязательный страховой взнос работника, за отчетный период на численность работников организации и на количество месяцев в периоде.





