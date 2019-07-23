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Нарушения правил парковки в Могилеве начали фиксировать автоматически. Вот как это работает

24.07.2019 15:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве сотрудники ГАИ начали использовать специальное устройство «ПаркРайт», которое помогает фиксировать правонарушение в автоматическом режиме. Нарушители правил парковки теперь тоже будут получать «письма счастья», сообщает УВД Могоблисполкома.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Как это работает

В программу вносятся данные о зонах контроля на том или ином участке улицы. Монитор «ПаркРайта» крепится на лобовом стекле автомобиля Госавтоинспекции. Система срабатывает автоматически, когда обнаруживает движение в зоне контроля. Также фиксация номеров нарушителей происходит автоматически во время движения служебного автомобиля.

Если при повторном проезде патрульного автомобиля по маршруту через 5 минут система «видит» зафиксированные ранее машины, она определяет их как нарушителей, и владелец авто получит после извещение о штрафе.

Где работает «ПаркРайт»

С помощью новой системы идет контроль за соблюдением правил парковки на улицах Первомайской, Челюскинцев, Яцыно, Боткина, проспекту Пушкинскому, переулкам Комиссариатскому и Пожарному. Потому что на этих улицах водители часто игнорируют знаки, запрещающие стоянку, объяснили в УВД.

С системой «ПаркРайт» инспекторы работают ежедневно. Постепенно список улиц будет пересмотрен и увеличен.

Что ждет нарушителей

За остановку или стоянку транспортного средства с нарушением правил дорожного движения либо неправомерную стоянку транспортного средства на месте, отведенном для стоянки транспортных средств инвалидов, зафиксированную работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, предусмотрен штраф в размере 1 базовой величины (25,5 рубля). А для владельцев грузовых авто — 3 базовых величины (76,5 рубля).

 
Теги: Могилев
 
 
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Нарушители правил парковки теперь тоже будут получать «письма счастья».
 
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