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Появился трейлер российского сериала «Чернобыль», который скоро покажут по НТВ
Источник материала: Tut.by
В 2019 году на экраны выйдет российский сериал «Чернобыль». На
Создатели сериала «Чернобыль», российская компания Amalgama Studio, уверяет, что это будет первый российский 12-серийный фильм, исследующий шаг за шагом хронологию страшной аварии на Чернобыльской АЭС. Его покажут по телеканалу НТВ.
По словам режиссера Алексея Мурадова, история охватит несколько периодов: за несколько часов до взрыва, сам взрыв и несколько месяцев спустя. «Мы достаточно подробно покажем, что было. Про человеческие судьбы в первую очередь. В проекте будет много драматических и трагических линий».
Как мы
По словам создателей сериала, выбору локаций они уделили особое внимание и «нашли места, где время, кажется, остановилось в 80-х годах».
Напомним, что в этом году вышел мини-сериал «Чернобыль» от американской компании HBO. Он
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В 2019 году на экраны выйдет российский сериал «Чернобыль». На YouTube-канале Игоря Петренко, актера, который сыграл в нем одну из главных ролей, появился первый трейлер...
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