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Появился трейлер российского сериала «Чернобыль», который скоро покажут по НТВ

24.07.2019 15:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В 2019 году на экраны выйдет российский сериал «Чернобыль». На YouTube-канале Игоря Петренко, актера, который сыграл в нем одну из главных ролей, появился первый трейлер многосерийного фильма.

О сюжете российского сериала «Чернобыль»:

Действие сериала разворачивается с апреля по декабрь 1986 года. Украинскому отделу КГБ СССР становится известно об интересе, проявляемом иностранными спецслужбами к Чернобыльской атомной электростанции. Для установления местонахождения на территории Припяти опытного сотрудника ЦРУ Альберта Ленца, которого подозревают в шпионаже, в город прибывает подполковник военной контрразведки Андрей Николаев.

Создатели сериала «Чернобыль», российская компания Amalgama Studio, уверяет, что это будет первый российский 12-серийный фильм, исследующий шаг за шагом хронологию страшной аварии на Чернобыльской АЭС. Его покажут по телеканалу НТВ.

По словам режиссера Алексея Мурадова, история охватит несколько периодов: за несколько часов до взрыва, сам взрыв и несколько месяцев спустя. «Мы достаточно подробно покажем, что было. Про человеческие судьбы в первую очередь. В проекте будет много драматических и трагических линий».

Как мы писали ранее, сериал снимали во многих городах Беларуси (в Минске, Мозыре, Слуцке, Молодечно, Турец-Боярах, что в Молодечненском районе и других населенных пунктах).

По словам создателей сериала, выбору локаций они уделили особое внимание и «нашли места, где время, кажется, остановилось в 80-х годах».


Кадр со съемок сериала «Чернобыль» в Слуцке. Наш репортаж можно найти по ссылке.

Напомним, что в этом году вышел мини-сериал «Чернобыль» от американской компании HBO. Он занял первое место в одном из самых авторитетных сериальных рейтингов — топ-250 лучших сериалов IMDb. С отметкой в 9,6 обогнал культовые «Во все тяжкие» (2008−2013) и «Игру престолов» (2011−2019).

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Теги: Минск
 
 
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В 2019 году на экраны выйдет российский сериал «Чернобыль». На YouTube-канале Игоря Петренко, актера, который сыграл в нем одну из главных ролей, появился первый трейлер...
 
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