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Профилактика краж с объектов АПК Вороновского района

24.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Профилактика краж с объектов АПК Вороновского районаС целью предупреждения хищений имущества в сельскохозяйственных организациях, профилактики правонарушений и преступлений, пьянства и алкоголизма сотрудники Вороновского отдела охраны осуществляют мониторинг сторожевой охраны объектов АПК в вечернее и ночное время. За шесть месяцев проведено 109 физических мониторингов, в ходе которых выявлены четыре факта сна на посту, пять — отсутствия работников на посту. По результатам проверок руководителям направлены уведомления для принятия соответствующих мер реагирования.

Основной причиной краж в сфере агропромышленного комплекса является крайне низкая организация охраны объектов. В большинстве хозяйств территории молочно-товарных комплексов, ферм, мехдворов, зернохранилищ и других объектов огорожены частично или вовсе не огорожены, некоторые из них не оборудованы надежными запорными устройствами, нет надлежащей охраны. Не обеспечивается необходимая освещенность территорий.

Профилактика краж с объектов АПК Вороновского района

За шесть месяцев текущего года на территории района зарегистрировано две кражи, причем совершены они с одного объекта АПК. В текущем году выявлено девять административных правонарушений на объектах АПК. Сотрудники отдела охраны активно ведется профилактическая работа: часто организовываются выступления в трудовых коллективах сельхозорганизаций, инструктивные беседы с работниками, ответственными за хранение товарно-материальных ценностей, а также напоминают об административной ответственность за хищение государственной собственности.

За хищение имущества предусматривается как административная, так и уголовная ответственность. Статьей 10.5 КоАП Республики Беларусь (мелкое хищение) предусмотрено наказание в виде штрафа от 2 до 30 базовых величин или административный арест. Если данное правонарушение совершено повторно в течение года, штраф — от 30 до 50 БВ или административный арест. Кроме этого, судом взыскивается сумма причиненного материального ущерба и повлекший вред. Статьей 205 УК Республики Беларусь (кража) в зависимости от суммы причиненного ущерба предусмотрено лишение свободы до 3 лет и до 12 лет с конфискацией имущества.

Профилактика краж с объектов АПК Вороновского района

С целью своевременного предотвращения и пресечения правонарушений на объектах АПК, устранения причин и условий, способствующих совершению хищений товарно-материальных ценностей, в том числе горюче-смазочных материалов, запчастей и техники, необходимо: организовать охрану объектов; регламентировать работу сторожевого состава; исключить свободный доступ на охраняемые объекты и обеспечить необходимое механическое противодействие противоправным посягательствам, а также случаи совмещения постов и не допускать охрану удаленных объектов одним работником охраны; обеспечить контроль силами административного персонала за работой сторожевого состава в ночное время, а также в выходные и праздничные дни; рассмотреть вопрос об оборудовании мест хранения товарно-материальных ценностей, в том числе горюче-смазочных материалов, запчастей и стоянки техники системами видеонаблюдения.

Александр Станкевич, начальник Вороновского отдела Департамента охраны.

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