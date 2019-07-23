Профилактика краж с объектов АПК Вороновского района

Источник материала: Вороновская газета

С целью предупреждения хищений имущества в сельскохозяйственных организациях, профилактики правонарушений и преступлений, пьянства и алкоголизма сотрудники Вороновского отдела охраны осуществляют мониторинг сторожевой охраны объектов АПК в вечернее и ночное время. За шесть месяцев проведено 109 физических мониторингов, в ходе которых выявлены четыре факта сна на посту, пять — отсутствия работников на посту. По результатам проверок руководителям направлены уведомления для принятия соответствующих мер реагирования.

Основной причиной краж в сфере агропромышленного комплекса является крайне низкая организация охраны объектов. В большинстве хозяйств территории молочно-товарных комплексов, ферм, мехдворов, зернохранилищ и других объектов огорожены частично или вовсе не огорожены, некоторые из них не оборудованы надежными запорными устройствами, нет надлежащей охраны. Не обеспечивается необходимая освещенность территорий.

За шесть месяцев текущего года на территории района зарегистрировано две кражи, причем совершены они с одного объекта АПК. В текущем году выявлено девять административных правонарушений на объектах АПК. Сотрудники отдела охраны активно ведется профилактическая работа: часто организовываются выступления в трудовых коллективах сельхозорганизаций, инструктивные беседы с работниками, ответственными за хранение товарно-материальных ценностей, а также напоминают об административной ответственность за хищение государственной собственности.

За хищение имущества предусматривается как административная, так и уголовная ответственность. Статьей 10.5 КоАП Республики Беларусь (мелкое хищение) предусмотрено наказание в виде штрафа от 2 до 30 базовых величин или административный арест. Если данное правонарушение совершено повторно в течение года, штраф — от 30 до 50 БВ или административный арест. Кроме этого, судом взыскивается сумма причиненного материального ущерба и повлекший вред. Статьей 205 УК Республики Беларусь (кража) в зависимости от суммы причиненного ущерба предусмотрено лишение свободы до 3 лет и до 12 лет с конфискацией имущества.

С целью своевременного предотвращения и пресечения правонарушений на объектах АПК, устранения причин и условий, способствующих совершению хищений товарно-материальных ценностей, в том числе горюче-смазочных материалов, запчастей и техники, необходимо: организовать охрану объектов; регламентировать работу сторожевого состава; исключить свободный доступ на охраняемые объекты и обеспечить необходимое механическое противодействие противоправным посягательствам, а также случаи совмещения постов и не допускать охрану удаленных объектов одним работником охраны; обеспечить контроль силами административного персонала за работой сторожевого состава в ночное время, а также в выходные и праздничные дни; рассмотреть вопрос об оборудовании мест хранения товарно-материальных ценностей, в том числе горюче-смазочных материалов, запчастей и стоянки техники системами видеонаблюдения.

Александр Станкевич, начальник Вороновского отдела Департамента охраны.

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