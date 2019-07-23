Старт – в Белостоке, финиш – в Гродно. Как пройдет XXXII Международная велосипедная гонка «Неман»

Источник материала: Вороновская газета





Трансграничная велогонка «Неман» пройдет по территории Беларуси и Польши уже в 32-й раз

Ожидается участие команд всех регионов Беларуси, Польши, Латвии, Эстонии, Германии и России.Пять этапов соединят города Белосток, Сокулка и Гродно. Очередность мест старта и финиша велогонки ежегодно меняется.





В этом году на стартовый этап спортсмены выйдут 24 июля в Белостоке. По территории Гродно и Гродненского района этапы велогонки пройдут 27-28 июля. На старт выйдут участники 2001-2002 годов рождения в категории «юниоры», которые в субботу в районе 11.20 (время белорусское) без остановки пересекут границу двух государств через международный пункт пропуска «Брузги».

Торжественная церемония награждения победителей и призеров гонки состоится 28 июля в 15.00 на пл. Советской.

Организаторами мероприятия выступают управление спорта и туризма Гродненского облисполкома, а также Подляский региональный союз велосипедистов – с польской стороны. Спонсорами велогонки являются велосипедные компании «Твой велик» и «Инвелум» с белорусской стороны и APG и KAJA sport с польской, а также иные компании.





Велогонка «Неман» проходит под патронажем Гродненского облисполкома, Гродненского горисполкома и Гродненского райисполкома, маршалковства Подляского воеводства и мэрии города Белостока, в связи с чем победителям и призерам велогонки учреждены специальные призы. Специальные призы для лучших спортсменов также предусмотрены и от дипломатических ведомств Республики Беларусь и Республики Польша.

ПРОГРАММА

24 июля:

до 19.00 (время польское) — приезд команд в г. Белосток (Республика Польша).

19.30 (время польское) – торжественное открытие соревнований (банкетный зал ресторана «Lipcowy Ogród», улица 42 Pułku Piechoty, 6).

25 июля

10.00 (время польское) — пролог 2,4 км.





Трасса пролога:

г. Белосток, ул. Dywizjonu, 303 (старт со стороны улицы Mickiewicz в направлении кольцевой развязки с продолжением по ул. Wiewiórczej и разворот по второй линии проезжей части с финишем на ул. Mickiewicza).

20.15 (время польское) — I этап – критериум 60 км (30 кругов, круг – 2 000 м).

Трасса этапа:

г. Белосток, ул. K. Kalinowskiego (рядом с Театром Кукол), затем поворот вправо на пл. Uniwersytecki, затем вправо на ул. J. Mariańskiego, затем на ул. Młynową, затем вправо на ул. Kard. Stefana Wyszyńskiego, затем вправо на ул. O.Sosnowskiego, затем на ул. K. Kalinowskiego.

В рамках I этапа будет разыгран Мемориал Jerzego Kłoszewskiego.

26 июля

10.00 (время польское) – II этап – групповая гонка 100 км.

Трасса этапа:

Białystok (ул. 42 Pułku Piechot) — Supraśl – Kopna Góra — Wierzchlesie – Stara Kamionka – Szudziałowo — Krynki – Jurowlany – Usnarz Górny – Babiki – Wojnowce – Malawicze Górne – Drahle – Sokółka.





Маршрут движения по г. Белостоку: старт на ул. 42 Pułku Piechot, поворот налево по ул. Kazimierza Wielkiego, поворот направо по ул. Władysława Raginisa, далее в направлении Supraśla (дорога 676). Проезд по данному участку трассы осуществляется в сопровождении служб ГАИ без соревновательного момента.

Старт гонки — за кольцом на пересечении ул. Raginisa и Niemeńsk.

Маршрут движения по г. Сокулке: ул. Kryńska, Mariańska, Witosa, Mickiewicza, Ściegiennego, Piłsudskiego.

Промежуточный финиш: Szudziałowo и Krynki

Горный финиш: Kopna Góra и Usnarz Górny.

27 июля

08.30 (время польское) – погранично-таможенный контроль участников велогонки.





Место проведения:

г. Сокулка, спортивный комплекс MOSiR, ул. Mariańskaya.

10.00 (время польское) – III этап – групповая гонка 85 км.





Трасса этапа:

г. Сокулка (старт – ул. Mariańskaya) – Кузница – МКПП Брузги – д. Каробчицы – г. Гродно ул. Суворова – ул. Горновых – ул. Мостовая – ул. П.Коммуны – ул. Социалистическая – ул. Держинского – ул. Брикеля – ул. Тавлая – д. Подкрыжаки – аг. Путришки – аг. Вертилишки – аг. Озеры – аг. Поречье.

16.30 (время белорусское) – IV этап – индивидуальная гонка на время 20 км.





Трасса этапа: участок автодороги Р41 Поречье-Озёры (от СОЦ «Свитанок» 10 км в сторону д. Озеры – разворот – финиш у СОЦ «Свитанок»).

28 июля

10.00 (время белорусское) — V этап – групповая гонка 100 км.





Трасса этапа:

аг. Поречье – аг. Озеры – аг. Вертилишки – аг. Путришки – д. Подкрыжаки – ул. Тавлая – ул. Белые Росы – ул. Держинского – пл. Ленина – ул. Ожешко – ул. Кохановского – ул. Тавлая – аг. Путришки – аг. Вертилишки – аг. Озеры – аг. Поречье.

15.00-15.40 (время белорусское) – церемония награждения победителей и призеров соревнований (г. Гродно, пл. Советская, 6).





*в программе соревнований возможны изменения

В соответствии с маршрутами велогонки 27 и 28 июля в Гродно и Гродненском районе будет затруднено движение транспортных средств.

27 июля:

с 11.30 до 13.00 будет ограничено движение по маршруту от МКПП Брузги – д. Каробчицы – г. Гродно ул. Суворова – ул. Горновых – ул. Мостовая – ул. П.Коммуны – ул. Социалистическая – ул. Держинского – ул. Брикеля – ул. Тавлая – д. Подкрыжаки – аг. Путришки – аг. Вертилишки – аг. Озеры – аг. Поречье.

далее с 16.30 до 19.00 – на участке автодороги Р41 Поречье-Озеры (от СОЦ «Свитанок» 10 км в сторону д. Озеры).





28 июля:

с 10.00 до 13.00 будет ограничено движение по маршруту аг. Поречье – аг. Озеры – аг. Вертилишки – аг. Путришки – д. Подкрыжаки – ул. Тавлая – ул. Белые Росы – ул. Держинского – пл. Ленина – ул. Ожешко – ул. Кохановского – ул. Тавлая – аг. Путришки – аг. Вертилишки – аг. Озеры – аг. Поречье.

Также информируем, что 27 июля с 11.00 до 12.00 возможны задержки в пограничном и таможенном оформлении в МКПП «Брузги» в связи с пересечением в безостановочном режиме государственной границы пелотоном гонки.

Служба информации «ГП»

Фото: из архива «ГП» https://grodnonews.by/