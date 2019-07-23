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Две медали – золото и бронза – у гродненских спортсменов на Европейском юношеском олимпийском фестивале
24.07.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В масштабном многопрофильном турнире, который 21 июля стартовал в Баку, принимают участие 17 спортсменов Гродненщины.
9 из них – воспитанники Гродненского государственного училища олимпийского резерва. Атлеты области представляют страну в 6 видах спорта – в греко-римской и вольной борьбе, дзюдо, легкой атлетике, велосипедном спорте и волейболе.
Первые медали уже пополнили копилку наград гродненских спортсменов, обе награды – на счету борцов. Золото в соревнованиях по женской борьбе в весовой категории до 65 килограммов завоевала Яна Третьяк. На нее изначально делались высокие ставки – в 2018 году Яна стала бронзовым призером юношеского первенства Европы. Высокий результат на олимпийском фестивале показал также гродненец Никита Мурашко. В вольной борьбе в весовой категории до 60 килограммов он занял третье место.
Завтра в финале соревнований по легкой атлетике выступит гродненская метательница молота Мариола Букель, занявшая в прошлом году 6 место на Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе. В квалификации турнира в своей возрастной категории спортсменка заняла первое место, установив при этом национальный рекорд в метании молота – 70 метров 52 сантиметра.
Европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит раз в два года в летнем и зимнем формате под эгидой Международного олимпийского комитета. Это первое многопрофильное европейское соревнование для спортсменов в возрасте 14-18 лет. В семидневном турнире, который завершится 27 июля, участвуют 3900 атлетов из 48 стран. Юные спортсмены соревнуются по десяти видам спорта. Всего будет разыграно 135 комплектов наград.
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Две медали – золото и бронза – у гродненских спортсменов на Европейском юношеском олимпийском фестивале
В масштабном многопрофильном турнире, который 21 июля стартовал в Баку, принимают участие 17 спортсменов Гродненщины. 9 из них – воспитанники Гродненского...
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