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С полей сельхозорганизаций Кировщины убирается солома

24.07.2019 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

С полей сельхозорганизаций Кировщины убирается солома

На Кировщине продолжается уборочная кампания. Параллельно с жатвой зерновых поля активно освобождаются от соломы.

По состоянию на вчерашнее утро солома зерновых культур убрана на 2158 га, что составляет 35% от всех площадей, где сжаты зерновые. На корм скоту измельчили и убрали солому на 616 га — ее доставили к местам складирования и заложили для дальнейшего использования. Запрессовали солому на 1542 га, свезли — с 1345 га.

Наиболее активные темпы по уборке соломы — в ОАО «Рассвет им. К.П.Орловского», где освобождено от нее 958 га, что соответствует 56% к обмолоченному, и СХФ «Чигиринка» РУП «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт» — 208 га или 48%.

 
 
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На Кировщине продолжается уборочная кампания. Параллельно с жатвой зерновых поля активно освобождаются от соломы. По состоянию на вчерашнее утро солома...
 
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