Закон о внесении изменений в Трудовой кодекс Республики Беларусь: Что поменялось?

Источник материала: Новости Дзержинска

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал Закон о внесении изменений в Трудовой кодекс Республики Беларусь.

Документ принят с целью создания условий для эффективной и гибкой занятости граждан и расширения социально-трудовых гарантий работников.

Законом регулируется порядок временного перевода с согласия работника на другую работу, в том числе к другому нанимателю. Размер выходного пособия увеличен до одной среднемесячной заработной платы, если увольнение работника произошло по причине установления неполного рабочего времени (менее половины нормы). Установлен месячный срок предупреждения работника об изменении существенных условий труда. Предоставлена возможность работать по совместительству полный рабочий день или смену в период трудового отпуска.

Новелла документа – включение в Трудовой кодекс главы, регулирующей отношения работника и нанимателя при выполнении дистанционной работы: она стала возможной благодаря развитию информационных технологий. Такая форма трудовых отношений удобна для обеих сторон трудовых отношений: нанимателю не нужно оборудовать рабочее место, сотруднику дозволено выполнять работу в любом удобном для него месте.

Также в соответствии с Законом:

- закрепляются дополнительные социально-трудовые гарантии (к примеру, предоставление отцам по их желанию отпуска (до 14 календарных дней) при рождении в семье ребенка;

- по соглашению сторон 5-летний контракт с работником, не допускающим нарушений дисциплины, будет продлеваться до истечения максимального срока его действия. А новый контракт с таким работником будет заключаться на срок не менее трех лет. На меньшие сроки контракты будут продлеваться и заключаться новые только с письменного согласия работника;

- в Трудовом кодексе закреплены нормы о материальной ответственности: она будет наступать одинаково и для тех, кто работает по контракту, и для тех, кто по трудовому договору, только за умышленное причинение имущественного вреда.

Закон вступает в силу через шесть месяцев после его официального опубликования.



