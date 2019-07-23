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Экс-чемпион мира по снукеру узнал о Чернобыльской катастрофе из сериала

24.07.2019 16:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Известный профессиональный игрок в снукер, чемпион мира 2010 года, Нил Робертсон попал в новости по комичной причине — он только сейчас узнал про Чернобыль.


Нил Робертсон на турнире в Германии, 2013 год. Фото: DerHexer, wikimedia

Удивление и смех его подписчиков вызвал твит, в котором он написал «Только что досмотрел „Чернобыль“ (речь о вышедшем недавно сериале — прим.TUT.BY). Это фантастика! Не знал, что это реальная история до последних кадров».


Твит вызвал бурную реакцию подписчиков. Некоторые смеялись над спортсменом, другие недоумевали — как 37-летний мужчина мог не знать о такой трагедии в истории человечества. «Господи, Нил, ты что на Луне жил?», «Ты чувствовал то же самое после фильмов «Титаник» и «Список Шиндлера?», «Чувак, посмотри «Титаник», там конечно хватает выдумок, но для фильма очень хорошо», написали ему пользователи.





К чести Нила он не стал удалять твит, и даже попытался оправдаться — что 21 года он жил в Австралии, где в школе ничего не рассказывали про Чернобыль, а после переезда в Англию эта тема также не поднималась.


 
 
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