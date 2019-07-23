Республиканский турнир по торфяному футболу прошел на базе ОАО «ТБЗ Усяж»





На базе ОАО «ТБЗ Усяж» состоялся республиканский турнир по торфяному (болотному) футболу, посвященный 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

В турнире приняли участие 12 команд. Все они — представители организаций торфяной промышленности ГПО «Белтопгаз» со всей Беларуси. Примечательно, что среди игроков были как парни, так и девушки. Правила игры не сильно отличаются от традиционного футбола. Только здесь вместо травяного газона – болото, размер поля значительно меньше, таймы короче. Однако все необходимые элементы игры остаются: ворота, мяч, голы, тактика и командный дух.

Где же играть в торфяной футбол? Конечно же, на месторождении! Да и кому, как не торфяникам, преуспевать в таком виде спорта.

— Вы – те люди, чей ежедневный труд связан с торфом. Считаю, что такие соревнования не только имеют право на жизнь, но должны стать ежегодными, – отметил на торжественном открытии турнира заместитель генерального директора ГПО «Белтопгаз» Валерий Владимирович Ковалев.





Проводить соревнования такого уровня было доверено ОАО «ТБЗ Усяж». И, нужно сказать, с задачей предприятие справилось более чем достойно. Для игры были оборудованы два поля, для болельщиков – трибуны и торговые точки. На площадке дежурили медики. Профессионально и непредвзято судить турнир помогали сотрудники Центра физической культуры, спорта и туризма Смолевичского района.





— У нас уже есть определенный опыт проведения таких соревнований: в прошлом году на этой площадке проходил открытый турнир поселка Усяж по торфяному футболу. Можно сказать «обкатали». А я сам, например, участвовал в подобном мероприятии в Финляндии три года назад. Посмотрели, набрались опыта и решили такую практику распространить и у себя. Я надеюсь, что «зернышко», которое мы сегодня бросили в торф, приживется и даст хорошие всходы, – поделился своими впечатлениями директор ОАО «ТБЗ Усяж» Петр Федорович Слесарчик.





Мяч в воротах, брызги грязи, комья земли, азарт в глазах игроков… Игры оказались невероятно зрелищными и захватывающими. Борьба на торфяном поле развернулась яростная, каждая команда не намерена была уступать, но, все же, лидеры были определены.

Победу одержали хозяева турнира – команда ОАО «ТБЗ Усяж», серебро завоевали ПУ «Витебскторф», а бронзу – ОАО «ТБЗ Лидский».

— Сложнее всего было сражаться в финале: сильный соперник, да и усталость давала о себе знать. К тому же, игроки нашей команды не только не профессионалы, но даже не любители! Играли лишь в прошлом году. А выиграть, думаем, помог правильный настрой, хорошая физическая форма и выносливость, – рассказал о секрете успеха представитель команды-победителя Михаил Левчеков.





По итогам турнира были названы также спортсмены, особенно проявившие себя в игре. Награду «Лучший защитник» получил Василий Сивко из команды ОАО «ТБЗ Усяж», «Лучшим вратарем» признан Валентин Матох из ОАО «Житковичский ТБЗ», а «Лучшим нападающим» – Алексей Трапук из ПУ «Витебскторф».









— Уровень подготовки команд был достаточно высоким, несмотря на то, что играли не профессиональные спортсмены, а люди, работающие в промышленности. Приятно, что они находят время, чтобы поддерживать свою физическую форму, – отметил председатель оргкомитета, член судейской коллегии, заместитель директора ОАО «ТБЗ Усяж» Илья Александрович Мурашко. – А посмотрите, какие у нас девушки прекрасные! Боролись наравне с мужчинами! В футболе особенно важно быть командой. Отмечу, что торфяники всегда отличались сплоченностью. А это позволяет не только покорять спортивные вершины (в чем мы могли убедиться сегодня), но и успешно проявлять себя в работе.









ОАО «ТБЗ Усяж» выражает слова признательности СДК пос. Усяж, ФОК пос. Усяж, УЗ «Смолевичская ЦРБ» и КУП «Смолевичское ЖКХ» за помощь в организации и проведении мероприятия.









Оргкомитет турнира.

На снимках: увлекательно, спортивно и весело прошел республиканский турнир по торфяному (болотному) футболу на базе ОАО «ТБЗ Усяж»

Фото Александра ВОЛОДЬКО.