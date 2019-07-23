Республиканский турнир по торфяному футболу прошел на базе ОАО «ТБЗ Усяж»

На базе ОАО «ТБЗ Усяж» состоялся республиканский турнир по торфяному (болотному) футболу, посвященный 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

В турнире приняли участие 12 команд. Все они — представители организаций торфяной промышленности ГПО «Белтопгаз» со всей Беларуси. Примечательно, что среди игроков были как парни, так и девушки. Правила игры не сильно отличаются от традиционного футбола. Только здесь вместо травяного газона – болото, размер поля значительно меньше, таймы короче. Однако все необходимые элементы игры остаются: ворота, мяч, голы, тактика и командный дух.

Где же играть в торфяной футбол? Конечно же, на месторождении! Да и кому, как не торфяникам, преуспевать в таком виде спорта.

Вы – те люди, чей ежедневный труд связан с торфом. Считаю, что такие соревнования не только имеют право на жизнь, но должны стать ежегодными, – отметил на торжественном открытии турнира заместитель генерального директора ГПО «Белтопгаз» Валерий Владимирович Ковалев.

Республиканский турнир по торфяному футболу прошел на базе ОАО «ТБЗ Усяж»

Проводить соревнования такого уровня было доверено ОАО «ТБЗ Усяж». И, нужно сказать, с задачей предприятие справилось более чем достойно. Для игры были оборудованы два поля, для болельщиков – трибуны и торговые точки. На площадке дежурили медики. Профессионально и непредвзято судить турнир помогали сотрудники Центра физической культуры, спорта и туризма Смолевичского района.

Республиканский турнир по торфяному футболу прошел на базе ОАО «ТБЗ Усяж»

У нас уже есть определенный опыт проведения таких соревнований: в прошлом году на этой площадке проходил открытый турнир поселка Усяж по торфяному футболу. Можно сказать «обкатали». А я сам, например, участвовал в подобном мероприятии в Финляндии три года назад. Посмотрели, набрались опыта и решили такую практику распространить и у себя. Я надеюсь, что «зернышко», которое мы сегодня бросили в торф, приживется и даст хорошие всходы, – поделился своими впечатлениями директор ОАО «ТБЗ Усяж» Петр Федорович Слесарчик.

Республиканский турнир по торфяному футболу прошел на базе ОАО «ТБЗ Усяж»

Мяч в воротах, брызги грязи, комья земли, азарт в глазах игроков… Игры оказались невероятно зрелищными и захватывающими. Борьба на торфяном поле развернулась яростная, каждая команда не намерена была уступать, но, все же, лидеры были определены.

Победу одержали хозяева турнира – команда ОАО «ТБЗ Усяж», серебро завоевали ПУ «Витебскторф», а бронзу – ОАО «ТБЗ Лидский».

Сложнее всего было сражаться в финале: сильный соперник, да и усталость давала о себе знать. К тому же, игроки нашей команды не только не профессионалы, но даже не любители! Играли лишь в прошлом году. А выиграть, думаем, помог правильный настрой, хорошая физическая форма и выносливость, – рассказал о секрете успеха представитель команды-победителя Михаил Левчеков.

Республиканский турнир по торфяному футболу прошел на базе ОАО «ТБЗ Усяж»

По итогам турнира были названы также спортсмены, особенно проявившие себя в игре. Награду «Лучший защитник» получил Василий Сивко из команды ОАО «ТБЗ Усяж», «Лучшим вратарем» признан Валентин Матох из ОАО «Житковичский ТБЗ», а «Лучшим нападающим» – Алексей Трапук из ПУ «Витебскторф».

Республиканский турнир по торфяному футболу прошел на базе ОАО «ТБЗ Усяж»

Республиканский турнир по торфяному футболу прошел на базе ОАО «ТБЗ Усяж»

Уровень подготовки команд был достаточно высоким, несмотря на то, что играли не профессиональные спортсмены, а люди, работающие в промышленности. Приятно, что они находят время, чтобы поддерживать свою физическую форму, – отметил председатель оргкомитета, член судейской коллегии, заместитель директора ОАО «ТБЗ Усяж» Илья Александрович Мурашко. – А посмотрите, какие у нас девушки прекрасные! Боролись наравне с мужчинами! В футболе особенно важно быть командой. Отмечу, что торфяники всегда отличались сплоченностью. А это позволяет не только покорять спортивные вершины (в чем мы могли убедиться сегодня), но и успешно проявлять себя в работе.

Республиканский турнир по торфяному футболу прошел на базе ОАО «ТБЗ Усяж»

Республиканский турнир по торфяному футболу прошел на базе ОАО «ТБЗ Усяж»

 

ОАО «ТБЗ Усяж» выражает слова признательности СДК пос. Усяж, ФОК пос. Усяж, УЗ «Смолевичская ЦРБ» и КУП «Смолевичское ЖКХ» за помощь в организации и проведении мероприятия.

Республиканский турнир по торфяному футболу прошел на базе ОАО «ТБЗ Усяж»

Республиканский турнир по торфяному футболу прошел на базе ОАО «ТБЗ Усяж»

Оргкомитет турнира.

На снимках: увлекательно, спортивно и весело прошел республиканский турнир по торфяному (болотному) футболу на базе ОАО «ТБЗ Усяж»

Фото Александра ВОЛОДЬКО.